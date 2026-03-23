A Cittiglio la conferenza “Inquinanti emergenti – effetti sulla salute e prevenzione”

Il Comitato Ambiente Verbano organizza una conferenza pubblica dal titolo “Inquinanti emergenti – effetti sulla salute e prevenzione”, che si terrà sabato 28 marzo alle ore 21.00 presso il Municipio di Cittiglio, in via Provinciale 46.

L’iniziativa è dedicata ad approfondire il rapporto tra ambiente e salute umana, con particolare attenzione ai nuovi fattori di rischio ambientale che stanno emergendo negli ultimi anni. L’obiettivo dell’incontro è informare e sensibilizzare cittadini, amministratori e operatori del territorio sugli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute e sulle possibili strategie di prevenzione.

Interverranno tre medici esperti e referenti territoriali di ISDE – Medici per l’Ambiente, associazione internazionale impegnata nella tutela della salute attraverso la protezione dell’ambiente.

I relatori e i temi trattati saranno:

Dr. Giulio Barigelletti, referente ISDE VCO

“L’Uomo e l’Ambiente”

Un intervento dedicato al legame profondo tra salute umana e qualità dell’ambiente, con una riflessione sulle responsabilità collettive nella tutela degli ecosistemi.

Dr. Alessandro Borgini, referente ISDE Varese

“Inquinamento atmosferico, effetti sulla salute ed i benefici del verde urbano”

Un’analisi dell’impatto dell’inquinamento dell’aria sulla salute pubblica e del ruolo fondamentale che il verde urbano può svolgere nella mitigazione degli effetti nocivi.

Dr. Marco Calgaro, referente ISDE Novara

“PFAS – Sostanze perfluoroalchiliche e rischi per la salute”

Un approfondimento su una delle categorie di inquinanti emergenti più discusse negli ultimi anni, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), e sui potenziali rischi sanitari legati alla loro diffusione nell’ambiente.

La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto e divulgazione scientifica su temi di grande attualità che riguardano direttamente la qualità della vita delle comunità locali.

Il Comitato Ambiente Verbano invita la cittadinanza a partecipare numerosa per contribuire a una maggiore consapevolezza sul rapporto tra ambiente, prevenzione e salute.

Evento patrocinato dai comuni di Cittiglio e Gemonio.