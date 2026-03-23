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A Cittiglio la conferenza “Inquinanti emergenti – effetti sulla salute e prevenzione”

Interverranno tre medici esperti e referenti territoriali di ISDE – Medici per l’Ambiente, associazione internazionale impegnata nella tutela della salute attraverso la protezione dell’ambiente

inquinamento
Incontri

28 Marzo 2026

Il Comitato Ambiente Verbano organizza una conferenza pubblica dal titolo “Inquinanti emergenti – effetti sulla salute e prevenzione”, che si terrà sabato 28 marzo alle ore 21.00 presso il Municipio di Cittiglio, in via Provinciale 46.

L’iniziativa è dedicata ad approfondire il rapporto tra ambiente e salute umana, con particolare attenzione ai nuovi fattori di rischio ambientale che stanno emergendo negli ultimi anni. L’obiettivo dell’incontro è informare e sensibilizzare cittadini, amministratori e operatori del territorio sugli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute e sulle possibili strategie di prevenzione.

Interverranno tre medici esperti e referenti territoriali di ISDE – Medici per l’Ambiente, associazione internazionale impegnata nella tutela della salute attraverso la protezione dell’ambiente.

I relatori e i temi trattati saranno:
Dr. Giulio Barigelletti, referente ISDE VCO
“L’Uomo e l’Ambiente”
Un intervento dedicato al legame profondo tra salute umana e qualità dell’ambiente, con una riflessione sulle responsabilità collettive nella tutela degli ecosistemi.

Dr. Alessandro Borgini, referente ISDE Varese
“Inquinamento atmosferico, effetti sulla salute ed i benefici del verde urbano”
Un’analisi dell’impatto dell’inquinamento dell’aria sulla salute pubblica e del ruolo fondamentale che il verde urbano può svolgere nella mitigazione degli effetti nocivi.

Dr. Marco Calgaro, referente ISDE Novara
“PFAS – Sostanze perfluoroalchiliche e rischi per la salute”
Un approfondimento su una delle categorie di inquinanti emergenti più discusse negli ultimi anni, le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), e sui potenziali rischi sanitari legati alla loro diffusione nell’ambiente.

La conferenza rappresenta un’importante occasione di confronto e divulgazione scientifica su temi di grande attualità che riguardano direttamente la qualità della vita delle comunità locali.

Il Comitato Ambiente Verbano invita la cittadinanza a partecipare numerosa per contribuire a una maggiore consapevolezza sul rapporto tra ambiente, prevenzione e salute.

Evento patrocinato dai comuni di Cittiglio e Gemonio.

23 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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