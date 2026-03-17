“I’ll be back”: a Cortisonici 2026 un viaggio nel tempo tra cinema e fisica. Ospite Luca Perri

“Come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza”, Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 maggio.

Cortisonici Film Festival 2026 dedica il suo Focus, spazio di esplorazione cinematografica, al cinema che racconta viaggi nel tempo: un attraversamento tra fantascienza, sperimentazione e riflessione scientifica per interrogare il tempo come dimensione narrativa, fisica e filosofica.

“I’LL BE BACK” è la frase iconica del Terminator viaggiatore e come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza. Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 maggio.

Il programma di venerdì 15 maggio

Venerdì 15 maggio alle ore 20.45 al Cinema Nuovo si entra nel cuore del focus con una serata pensata come viaggio attraverso le immagini che hanno cambiato per sempre il nostro modo di immaginare il tempo.

Si parte con l’incontro “Gli imprescindibili: i 10 film sui viaggi del tempo da vedere una volta nella vita”, curato degli epserit del Trieste Scie nce+FictionFestival, un percorso tra opere che hanno ridefinito l’estetica e le regole del racconto temporale sul grande schermo. A seguire, la programmazione si muove tra contemporaneità e classico con le proiezioni: River di Junta Yam aguchi, brillante e divertente variazione sul tema del loop temporale ambientata in una locanda giapponese, dialogherà con La jetée di Chris Marker, capolavoro assoluto del cinema del Novecento, racconto post-apocalittico costruito quasi interamente per immagini fotografiche. Il film sarà presentato in una speciale versione con sonorizzazione dal vivo dalla bandGolgi con il contributo di Andrea Minidio, trasformando la proiezione in un’esperienza immersiva.

Il programma di sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio, sempre alle 20.45 al Cinema Nuovo, il focus si apre al confronto diretto con la scienza. Protagonista dell’incontro sarà l’astrofisico Luca Perri con l’intervento “La fisica dei viaggi del tempo al cinema”: un dialogo pubblico per interrogarsi su quanto ci sia di plausibile nelle narrazioni cinematografiche, tra dilatazione temporale, relatività, paradossi e ipotesi di curvature dello spazio-tempo.

La serata proseguirà con QEDA – Man Divided di Max Kestner, thriller fantascientifico che intreccia etica, scienza e identità in un racconto sospeso tra presente e futuro, chiudendo il fine settimana con una riflessione inquieta sulle conseguenze delle nostre scelte nel tempo.

Con questo focus CORTISONICI rinnova la propria vocazione a esplorare i territori di confine tra cinema e pensiero contemporaneo, invitando il pubblico a guardare il tempo – e il futuro – da una nuova prospettiva.

Chi è l’ospite del Focus Cortisonici

LUCA PERRI aka ASTROWIKIPERRI

Dottorato in Fisica e Astrofisica, Luca Perri è una delle voci più brillanti della scienza in Italia. Collaboratore di Rai Cultura (socio di Piero Angela in Superquark+), dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e firma di testate come Focus e Repubblica, Perri è autore di numerosi bestseller tradotti in sei lingue, tra cui La scienza di Guerre Stellari e Astrobufale. La sua missione? Dimostrare che la scienza può essere pop, appassionante e incredibilmente cinematografica.