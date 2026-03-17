Varese
“I’ll be back”: a Cortisonici 2026 un viaggio nel tempo tra cinema e fisica. Ospite Luca Perri
“Come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza”, Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 maggio.
Cortisonici Film Festival 2026 dedica il suo Focus, spazio di esplorazione cinematografica, al cinema che racconta viaggi nel tempo: un attraversamento tra fantascienza, sperimentazione e riflessione scientifica per interrogare il tempo come dimensione narrativa, fisica e filosofica.
“I’LL BE BACK” è la frase iconica del Terminator viaggiatore e come il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger proveremo ad abitare loop, paradossi e curvature, là dove il cinema ha spesso anticipato la scienza. Il focus attraverserà il festival e avrà due serate speciali dedicate, venerdì 15 e sabato 16 maggio.
Il programma di venerdì 15 maggio
Venerdì 15 maggio alle ore 20.45 al Cinema Nuovo si entra nel cuore del focus con una serata pensata come viaggio attraverso le immagini che hanno cambiato per sempre il nostro modo di immaginare il tempo.
Si parte con l’incontro “Gli imprescindibili: i 10 film sui viaggi del tempo da vedere una volta nella vita”, curato degli epserit del Trieste Scie
Il programma di sabato 16 maggio
Sabato 16 maggio, sempre alle 20.45 al Cinema Nuovo, il focus si apre al confronto diretto con la scienza. Protagonista dell’incontro sarà l’astrofisico Luca Perri con l’intervento “La fisica dei viaggi del tempo al cinema”: un dialogo pubblico per interrogarsi su quanto ci sia di plausibile nelle narrazioni cinematografiche, tra dilatazione temporale, relatività, paradossi e ipotesi di curvature dello spazio-tempo.
La serata proseguirà con QEDA – Man Divided di Max Kestner, thriller fantascientifico che intreccia etica, scienza e identità in un racconto sospeso tra presente e futuro, chiudendo il fine settimana con una riflessione inquieta sulle conseguenze delle nostre scelte nel tempo.
Con questo focus CORTISONICI rinnova la propria vocazione a esplorare i territori di confine tra cinema e pensiero contemporaneo, invitando il pubblico a guardare il tempo – e il futuro – da una nuova prospettiva.
Chi è l’ospite del Focus Cortisonici
LUCA PERRI aka ASTROWIKIPERRI
Dottorato in Fisica e Astrofisica, Luca Perri è una delle voci più brillanti della scienza in Italia. Collaboratore di Rai Cultura (socio di Piero Angela in Superquark+), dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e firma di testate come Focus e Repubblica, Perri