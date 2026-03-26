Solidarietà e informazione: ad Albizzate un incontro sull’Africa

Un pomeriggio dedicato alla scoperta di un continente troppo spesso dimenticato dalle cronache internazionali, tra conflitti silenziosi e speranze di pace. Domenica 29 marzo, alle ore 18, la Sala Piotti del Comune di Albizzate ospiterà l’incontro dal titolo «In Africa, in tempo di guerra, in tempo di pace, sempre», un’iniziativa nata per accendere i riflettori su una realtà complessa e documentare ciò che raramente trova spazio nei media tradizionali.

Un approfondimento necessario sulla realtà africana

L’evento si inserisce nel contesto delle “Domeniche di Pace”, un ciclo di appuntamenti patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Albizzate. L’obiettivo è offrire una chiave di lettura approfondita su un continente segnato da anni di instabilità, ma anche da una straordinaria resilienza. Spesso l’informazione riguardante l’Africa risulta frammentata o poco documentata; per questo motivo, l’incontro punta a restituire una visione d’insieme che vada oltre gli stereotipi.

Le voci dell’esperta e la testimonianza sul campo

A guidare il pubblico in questo percorso sarà la dottoressa Anna Pozzi, giornalista e saggista di rilievo, redattrice della rivista “Mondo e Missione”. Esperta di tematiche legate alle migrazioni e alla tratta di persone, Pozzi ha recentemente pubblicato il volume «Lettere dei bambini ai trafficanti d’armi», un’opera che dà voce ai più piccoli travolti dai conflitti. Accanto a lei ci sarà Kiptue Koroma, mediatrice culturale originaria della Sierra Leone, che porterà una testimonianza diretta e personale sulla situazione nel suo Paese d’origine e sul ruolo della mediazione nei percorsi di integrazione.

Solidarietà e impegno delle associazioni locali

L’iniziativa è curata da due realtà attive nel campo della cooperazione e del sostegno umanitario: i Medici con l’Africa CUAMM (sezione di Varese) e l’associazione Amici di Migoli. Al termine del dibattito e delle testimonianze, i partecipanti potranno fermarsi per un aperitivo a offerta libera. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti portati avanti dalle due organizzazioni, impegnate quotidianamente per garantire il diritto alla salute e il supporto alle comunità locali nel continente africano.