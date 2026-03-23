Dalle grotte alle stelle: il tributo della Valceresio a Gianluca Danini

Una serata per celebrare l’uomo, l’amico e lo studioso che ha dedicato la propria esistenza alla scoperta e alla tutela della natura. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:00, la comunità di Bisuschio si stringerà nel ricordo di Gianluca Danini, figura storica dell’attivismo ambientale e della divulgazione scientifica in Valceresio, scomparsa recentemente. L’incontro si terrà presso il Maxisalone del Municipio e vedrà la partecipazione delle realtà associative che hanno condiviso con lui anni di impegno e scoperte.

Il ricordo delle associazioni

L’evento è promosso da Legambiente Valceresio, dal Gruppo Speleologico Prealpino e dall’Associazione astronomica Ipazia. Sarà un racconto a più voci, costruito attraverso la proiezione di immagini inedite, filmati e le testimonianze dirette di chi ha camminato, esplorato e osservato il cielo al fianco di Gianluca. L’obiettivo è restituire il ritratto di una personalità poliedrica, capace di spaziare dalle profondità delle grotte all’infinità del cosmo, sempre guidata da una profonda passione e da un’umiltà rara.

Un divulgatore per passione

Gianluca Danini è stato un punto di riferimento per il territorio, capace di rendere accessibili a tutti concetti scientifici complessi e di trasmettere la meraviglia per il mondo naturale. Le associazioni lo ricordano come una presenza preziosa, un amico che ha saputo coniugare il rigore della ricerca con il calore umano. La sua opera di sensibilizzazione ha lasciato un segno profondo nella coscienza ecologista della valle, rendendo la tutela dell’ambiente una missione condivisa.

Un invito alla condivisione

Gli organizzatori rivolgono un invito aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque abbia incrociato il cammino di Gianluca. La serata non sarà soltanto una commemorazione formale, ma uno spazio aperto dove amici e conoscenti potranno condividere aneddoti, ricordi e momenti speciali. «Vogliamo ricordare Gianluca attraverso il vissuto di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo – spiegano i promotori – perché il suo ricordo merita di essere condiviso con tutta la comunità che tanto ha amato».