La natura come capitale: Andreas Kipar a villa Panza per Visionare

Il 25 marzo l’architetto e paesaggista tedesco-milanese, fondatore di LAND, porta a Varese la sua visione del verde: che non è un ornamento, ma una infrastruttura fondamentale per la città

Mercoledì 25 marzo torna a Varese l’appuntamento con Visionare, i dialoghi di architettura organizzati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese e curati da Fulvio Irace. Protagonista della serata è Andreas Kipar, con una conferenza dal titolo “Da visione ad azione. La natura come nuova urbanistica“.

Tedesco di origine e milanese d’adozione, Kipar è una delle voci più autorevoli di una generazione di sperimentatori del paesaggio urbano. Ha fondato LAND — Landscape Architecture Nature Development — società di consulenza con sedi in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Canada e Arabia Saudita, e insegna Landscape and Public Space Design al Politecnico di Milano dal 2009. La sua attività è stata riconosciuta da oltre venti premi internazionali, tra cui il Premio Halstenberg nel 2024. Dal 2023 è membro della task force globale per le Nature-positive cities del World Economic Forum.

Il filo conduttore del suo lavoro è una convinzione che suona quasi provocatoria nella sua semplicità: la natura non è ornamento, è capitale. Alla pari di quello economico, umano e sociale. Una forza troppo a lungo brutalizzata che non riguarda solo l’estetica del paesaggio ma incide profondamente sull’economia delle città e dei territori. Il suo sguardo non è arcadico né puramente tecnologico: è quello di chi vuole costruire partnership concrete tra soggetti pubblici e privati, progettare spazi urbani condivisi, diffondere una mentalità nuova tra chi governa il territorio. Il Nature-Factory Manifesto, lanciato recentemente da LAND, va esattamente in questa direzione.

Villa Panza — con il suo parco e il suo rapporto consolidato tra architettura e paesaggio — è una cornice quanto mai adatta a ospitare questo pensiero. La conferenza si terrà in presenza, con iscrizione obbligatoria a formazione@ordinearchitettivarese.it, e via webinar, con iscrizione qui. Agli architetti saranno riconosciuti 2 CFP.