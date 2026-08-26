Varese
Pier Bergonzi presenta a Varese il libro su Claudio Chiappucci “El Diablo”
Venerdì 11 settembre l’incontro organizzato da Ubik e Associazione Nazionale Carabinieri. Il giornalista della Gazzetta dello Sport dialogherà sulla biografia del campione di ciclismo vincitrice del Premio Bancarella Sport 2026
Un pomeriggio dedicato al grande ciclismo e alle sue storie. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 16:00, la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese (via Gian Domenico Romagnosi, 9) ospiterà la presentazione del libro “Claudio Chiappucci – El Diablo. I luoghi del Diablo”.
L’evento, organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Varese, vedrà come protagonista l’autore Pier Bergonzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Il volume, impreziosito dalla prefazione di Guido Meda, ripercorre le imprese e la carriera del corridore di Uboldo ed è stato insignito del Premio Selezione Bancarella Sport 2026.
Per partecipare all’incontro è possibile prenotare il proprio posto contattando la libreria Ubik al numero di telefono 0332/1690245 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo varese@ubiklibri.it.