A Varese viaggio tra Risorgimento e Turchia repubblicana nella conferenza dell’Associazione Mazziniana

Un approfondimento storico tra Italia e Turchia sarà al centro della conferenza in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18.00 nella Sala Matrimoni del Comune di Varese.

L’incontro vedrà protagonista il dottor Damiano Loi, segretario dell’Associazione Mazziniana di Varese, che guiderà il pubblico in una riflessione dal titolo “Influenza del Risorgimento Italiano sulla Repubblica Turca”.

La conferenza si propone come un viaggio virtuale attraverso Istanbul, tra luoghi e momenti storici in cui gli ideali repubblicani europei — in particolare italiani e francesi — contribuirono a ispirare la nascita della Repubblica Turca, proclamata da Mustafa Kemal Atatürk il 29 ottobre 1923.

Al centro del racconto anche il ruolo simbolico e culturale di quartieri come Beyoğlu-Galata, da sempre cuore cosmopolita della città, crocevia di mercanti, banchieri e comunità europee. Un contesto che ha favorito la circolazione di idee politiche e sociali innovative.

L’incontro offrirà inoltre spunti di confronto tra i percorsi storici dei due Paesi: mentre l’Italia usciva dalla Prima guerra mondiale ancora legata alla monarchia e a una forte influenza del potere religioso, la Turchia repubblicana introduceva riforme profondamente moderne, come il suffragio femminile universale già nel 1934 e il divorzio civile nel 1926.

Un’occasione per approfondire un capitolo poco noto della storia europea e per riflettere sul ruolo delle idee nel plasmare istituzioni e società, in un Paese che ancora oggi rappresenta un ponte tra Europa, Medio Oriente e Asia.