Anni da incubo: i sequestri di persona in Lombardia in una mostra fotografica a Sala Veratti

Sarà aperta da venerdì a domenica, con un incontro con importanti testimoni nella giornata di sabato

Un pomeriggio di approfondimento su una delle pagine più drammatiche della storia recente del territorio lombardo: sabato 28 marzo 2026, alle ore 16, la Sala Veratti di Varese ospiterà l’incontro dal titolo “I sequestri di persona in Lombardia”, con ingresso libero.

L’iniziativa vedrà il giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti dialogare con ospiti di primo piano: Emanuele Garelli, generale dei Carabinieri, Carmen Manfredda, magistrato, e Massimiliano Comparin, autore del libro Il male accanto. Un confronto che metterà al centro il fenomeno dei sequestri di persona che ha segnato profondamente il Nord Italia, offrendo uno sguardo che intreccia esperienza investigativa, giuridica e narrativa.

La mostra fotografica

L’evento si inserisce nel contesto della mostra fotografica, curata da Massimo Meloni, visitabile dal 27 al 29 marzo (dalle 15 alle 18). L’esposizione ripercorre, attraverso immagini e ritagli di giornale dell’epoca, i casi più emblematici, restituendo il clima di quegli anni e l’impatto sulla società.

Promossa con il patrocinio del Comune di Varese e con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, l’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere su una stagione storica che vide consolidarsi la presenza della criminalità organizzata, in particolare della ‘ndrangheta, nel territorio lombardo, con casi celebri anche in provincia come quello di Emanuele Riboli, Tullio De Micheli, Andrea Cortellezzi.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per approfondire, ricordare e comprendere.