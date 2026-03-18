Incontro a Varese con Giulio Guidorizzi e Andrea Vitali “Gli dei e gli eroi Greci. Una civiltà in 30 miti”

Giulio Guidorizzi (grecista, traduttore, studioso di mitologia classica e di antropologia del mondo antico, già professore presso le Università di Milano e Torino) presenta al Premio Chiara il suo nuovo libro, edito da Cortina, in dialogo con lo scrittore Andrea Vitali.

La mitologia greca è un labirinto di storie che narrano fatti diventati esemplari, racconti nati in luoghi e tempi diversi, leggende locali: un organismo vivente che continua a riprodursi, fili che si intrecciano in mille varianti e ancora sanno suscitare emozioni, perché nessun uomo è insensibile al fascino di un bel racconto.