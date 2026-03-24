“OSCAR” a Cuveglio una serata sulla Resistenza disarmata

L’acronimo si riferisce all’organizzazione clandestina operante dal 1943 al 1945, che deve la sua nascita e il suo successo soprattutto alla trascinante personalità e capacità organizzativa di don Andrea Ghetti- Baden

Giovedì 26 marzo alle ore 20.30, presso la Biblioteca di Cuveglio avrà luogo il terzo e ultimo incontro della rassegna letteraria “Tracciando Orizzonti”, con ospiti i due storici coautori, Carla Bianchi Iacono e Stefano Bodini, che presenteranno “OSCAR. Storie di una resistenza disarmata. 1943/1945.” Da una ricerca di Vittorio Cagnoni.

L’acronimo OSCAR si riferisce all’organizzazione clandestina operante dal 1943 al 1945, che deve la sua nascita e il suo successo soprattutto alla trascinante personalità e capacità organizzativa di don Andrea Ghetti- Baden. Protagonista delle Aquile Randagie sin dall’inizio, durante il periodo fascista don Ghetti si prodigò per la salvezza di quanti erano ricercati a seguito delle leggi razziali e non solo, mettendo spesso in gioco la sua sicurezza personale per “aiutare gli altri in ogni circostanza” come recita la Promessa Scout. Il libro narra la serie di eventi che hanno caratterizzato l’attività di OSCAR, corredato con numerose schede di contestualizzazione storica documentate.

“Pur trattandosi di eventi storici, il testo usa i verbi al presente per evidenziare l’attualità degli episodi riportati, la cui valenza si adatta ad ogni epoca, compresa la nostra.

“Bisogna fare qualcosa…si deve fare qualcosa!” è il grido che si ripetevano tra loro i membri di OSCAR, a fronte delle ingiustizie e delle violenze che in quegli anni venivano perpetrate in Italia. Bisogna fare qualcosa… si deve fare qualcosa! Lo ripetiamo anche noi per sollecitare un maggiore coraggio nelle scelte di vita dei ragazzi e degli adulti che ci leggeranno, per superare l’inerzia in cui spesso rischiamo di cadere. Un libro che ha come obiettivo il sostegno al discernimento individuale, alla presa di coscienza di chi siamo, di che cosa stiamo facendo e di dove vogliamo andare”

Queste parole si leggono nella presentazione del volume di cui giovedì sera parleranno diffusamente i due storici coautori, Carla Bianchi Iacono e Stefano Bodini.

Una serata dunque dal forte spessore etico e culturale, che chiuderà la rassegna letteraria Tracciando Orizzonti promossa dalla Biblioteca Comunale di Cuveglio.