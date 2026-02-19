A Riccardo Muti il Premio Chiara alla Carriera 2026: la cerimonia a Luino

L’Associazione Amici di Piero Chiara conferisce il Premio Chiara alla Carriera 2026 al Maestro Riccardo Muti “per aver saputo, con talento straordinario, e impegno instancabile, col valore aggiunto della simpatia, elevare la musica a linguaggio universale, ispirando generazioni e lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale mondiale”.

La cerimonia avrà luogo il 24 maggio 2026 alle ore 17 al Teatro Sociale “Fo-Rame” di Luino.

L’ingresso è gratuito: per ottimizzare la gestione della sala, dal 13 marzo vi sarà la possibilità di prenotare il proprio posto via Eventbrite (link su premiochiara.it alla pagina dell’evento, NON si ricevono prenotazioni via mail o telefono). Si raccomana di arrivare a teatro con congruo anticipo, la prenotazione sarà garantita fino alle ore 16:45, poi il posto (salvo comunicazione di ritardo motivata) potrà essere riassegnato. Senza prenotazione, salvo diversa comunicazione, non sarà garantito l’ingresso a teatro.