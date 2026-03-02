Mimmi Maselli arriva a Varese con le sue fiabe rock per bambini

Domenica 29 marzo, dalle 9.45 alle 11.00, il Multisala Impero di Varese ospita uno spettacolo pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la famiglia. Protagonista è Mimmi Maselli, che porta in scena “Le storie fantastiche del Signor Rockteller”, un reading dedicato ai bambini a partire dai 3 anni.

L’iniziativa nasce dal primo podcast italiano di fiabe rock per bambini e dall’omonimo libro di successo edito da Giunti. L’obiettivo è raccontare le leggende della musica ribelle in modo originale e accessibile, trasformando grandi icone del rock in personaggi di storie capaci di parlare ai più piccoli.

Il primo appuntamento propone “La storia di Bob e i tre piccoli uccellini”, liberamente ispirata al mito e alle canzoni leggendarie di Bob Marley. Un racconto che intreccia musica e narrazione, accompagnato da musica dal vivo e giochi sonori, per un’esperienza immersiva che stimola l’ascolto e la partecipazione.

L’evento si terrà al Multisala Impero, in via Giuseppe Bernascone 13 a Varese. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 2311152 o consultare il sito www.multisalaimpero.com

Un’occasione per avvicinare i bambini al mondo della musica attraverso il linguaggio della fiaba, con un format che unisce cultura, intrattenimento e creatività.

Le storie fantastiche del Signor Rockteller

