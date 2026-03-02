A Busto Arsizio Sergio Rubini apre “Eventi in Jazz 2026” con “Sud”

Sabato 28 marzo al Teatro Sociale l’attore e regista porta in scena un viaggio tra parole e musica insieme al Michele Fazio Trio

Sarà Sergio Rubini uno dei protagonisti di Eventi in Jazz 2026 a Busto Arsizio. Sabato 28 marzo, alle ore 21, il Teatro Sociale ospita “Sud”, uno spettacolo che unisce narrazione e musica dal vivo, con l’attore e regista affiancato dal Michele Fazio Trio.

Un appuntamento che intreccia teatro e jazz, inserito nel cartellone della rassegna cittadina dedicata alle contaminazioni musicali e artistiche.

Parole e note per raccontare il Sud

“Saranno le parole e le sonorità a guidare il pubblico in un percorso evocativo”, anticipa la proposta artistica. “Sud” è un racconto che affonda nelle radici culturali e sentimentali del Mezzogiorno, territorio di memorie, contrasti e suggestioni.

Sergio Rubini, attore, regista e sceneggiatore tra i più noti del panorama italiano, porta sul palco la sua capacità affabulatoria, costruendo un dialogo continuo con la musica. Accanto a lui il Michele Fazio Trio, formazione jazz che accompagna e arricchisce la narrazione con atmosfere intime e coinvolgenti.

Eventi in Jazz 2026

L’appuntamento rientra nella programmazione di Eventi in Jazz, rassegna che negli anni ha portato a Busto Arsizio artisti di rilievo nazionale e internazionale, consolidando il Teatro Sociale come uno dei poli culturali di riferimento del territorio.

La serata del 28 marzo si annuncia come uno dei momenti centrali dell’edizione 2026, grazie alla presenza di un protagonista del cinema e del teatro italiano capace di dialogare con il linguaggio musicale in modo originale.

Un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza che supera i confini tra generi e discipline, tra racconto civile e suggestione sonora.