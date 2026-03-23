A Viggiù lo spettacolo “Trame di donna”

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00, presso il Salone SOMS di Viggiù, andrà in scena Trame di Donna, una serata culturale dedicata alla creatività femminile che intreccia arti visive, musica e parola in un unico racconto collettivo.

L’evento propone un percorso artistico suddiviso in capitoli simbolici ispirati alla mitologia e a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia. Pittrici, scultrici e artiste visive presenteranno le proprie opere e racconteranno il loro percorso creativo, mentre musiche dal vivo per violino e flauto accompagneranno il pubblico in un’esperienza immersiva. Durante la serata saranno inoltre realizzate opere in tempo reale, trasformando lo spazio in un laboratorio artistico aperto e partecipato.

Trame di Donna nasce con l’intento di valorizzare lo sguardo femminile nell’arte e di offrire alla comunità un momento di incontro, ascolto e condivisione culturale.

Con la partecipazione di:

Sofia Galli • Adelia De Padova • Cristiana Giacchetti • Marinella Caldera • LaBOh • Cristina Taiana

Pillole di saggezza di Marta Ziggiotti

Musiche di Francesca Valeri (violino) e Caterina Franceschinis (flauto)

Voce narrante: Nicoletta Realini

Una serata per ascoltare, osservare e lasciarsi attraversare dalle storie delle donne che creano.

Evento organizzato da E.T.S. SOMS Viggiù, con il patrocinio del Comune di Viggiù.

Ingresso libero.