Aco Bocina, “The Son of the wind” arriva a Cassano Magnago

Il grande Aco Bocina, artista di fama internazionale, torna a Varese in trio per un concerto esclusivo al Teatro Auditorio di Cassano Magnago.

Definito “Figlio del vento” per la leggerezza e la velocità delle sue esecuzioni, Aco Bocina è considerato uno dei più grandi mandolinisti del mondo e massimo virtuoso della chitarra.

Riconosciuto come capostipite della Mediterranean World Music, la sua visione artistica ha influenzato numerosi musicisti e contribuito a creare un movimento che celebra la diversità culturale del Mediterraneo. Dotato di un’abilità tecnica straordinaria e animato da una profonda passione mediterranea, il suo stile versatile abbraccia generi che spaziano dalla musica classica al folk e al pop, muovendosi tra Balcani e Andalusia, dall’Oriente alla Grecia, lungo suggestive tracce tzigane.

Ha al suo attivo importanti collaborazioni artistiche, numerose pubblicazioni discografiche e apparizioni televisive in Italia e all’estero. La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi in gran parte del mondo, sui palcoscenici e nei teatri più prestigiosi, partecipando ai principali festival e iniziative benefiche.

Un appuntamento imperdibile, in cui tradizione e modernità si incontrano, celebrando il ritorno di uno dei protagonisti assoluti del panorama strumentale internazionale.

Biglietti

Intero con posto assegnato: € 20,00 + diritti di prevendita per acquisto on line.

Biglietti disponibili anche presso la cassa del teatro il giorno dell’evento, previa disponibilità.

Ticket on line su evients.com

https://www.evients.com/events/aco-bocina-the-son-of-the-wind/92722c83820845979910d4f19634810f