A Cislago parte “Sconfinamenti”, una stagione teatrale per tutti con biglietti a 3 euro

Il Comune di Cislago, con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, presenta “Sconfinamenti”, la rassegna teatrale 2026 che da marzo porterà sul palco dell’Auditorium L’Angolo dell’Arte quattro spettacoli serali dedicati alle mille sfaccettature dell’animo umano. Un percorso tra storie intime e grandi classici, tra biografie, letteratura e racconti contemporanei, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico oltre i confini del quotidiano.

La stagione si aprirà venerdì 6 marzo alle 21 con “Tinta. Una storia autobiografica” della compagnia Cicconi/Vono. Uno spettacolo che attraversa generazioni e territori, dalla Sicilia a Toronto, in un viaggio di consapevolezza e crescita personale, alla ricerca del coraggio di scegliere il proprio cammino.

Dal romanzo russo a Virginia Woolf

Venerdì 27 marzo, sempre alle 21, sarà la volta de “L’Idiota” della Compagnia Teatro Binario 7. Il personaggio del principe Myškin, nato dalla penna di Dostoevskij, torna in scena in uno spettacolo che da oltre vent’anni incontra il favore del pubblico, grazie a una rilettura intensa e attuale.

Sabato 18 aprile, la Compagnia Giulia Lombezzi porterà in scena “L’Albero”, una storia tragicomica che racconta la fine di una vita ordinaria attraverso gli istanti del quotidiano di Anna, ospite in una casa di riposo. Un racconto che intreccia memoria, ironia e delicatezza.

La rassegna si chiuderà sabato 9 maggio alle 21 con “Flush. Biografia di un cane” della Compagnia Eccentrici Dadarò, omaggio a Virginia Woolf. Uno spettacolo che accompagna il pubblico in un viaggio narrativo ed emotivo, intrecciando più storie e restituendo uno sguardo originale sull’autrice inglese.

Un teatro accessibile a tutti

Tutti gli spettacoli si terranno all’Auditorium L’Angolo dell’Arte, in via Stazione a Cislago. L’ingresso è senza prenotazione, con biglietto unico al costo di 3 euro. I posti non sono assegnati e saranno disponibili fino a esaurimento.

La rassegna è sostenuta da Circuito CLAPS, circuito multidisciplinare regionale riconosciuto dal Ministero della Cultura e attivo in tutta la Lombardia con spettacoli di prosa, danza, circo contemporaneo e musica.