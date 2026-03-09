Varese News

Enrico Ruggeri posticipata a maggio la data al Condominio di Gallarate

Ecco tutte le informazioni per eventuali rimborsi e per partecipare all’evento

Spettacoli

07 Maggio 2026

Come da comunicazione della produzione del tour, comunichiamo che, per sopraggiunti e improrogabili impegni televisivi, nel nuovo programma tv su rai 1, l’appuntamento di Enrico Ruggeri previsto per il giorno 20 marzo 2026 presso il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate è posticipato al 7 maggio 2026.

I biglietti già in possesso degli spettatori restano validi per la nuova data, chi volesse chiedere il rimborso potrà farlo entro e non oltre il 29.03.2026 tramite il canale di acquisto: per acquisti tramite circuito Ticketone: il rimborso deve essere richiesto tramite la procedura online sul sito Ticketone.it; per acquisti presso la biglietteria del Teatro Condominio: il rimborso va richiesto presso la stessa biglietteria, riconsegnando i biglietti integri.

Teatro Condominio di Gallarate https://teatrocondominio.com/

9 Marzo 2026
Redazione VareseNews
