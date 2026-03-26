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Ternate

“Il gioco di Dio” va in scena al Parco Berrini di Ternate

Domenica 29 marzo uno spettacolo per riflettere promosso dalla biblioteca. Ingresso gratuito per un viaggio tra arte e pensiero

Generico 23 Mar 2026
Spettacoli

29 Marzo 2026

Domenica 29 marzo alle 21:00 sul palco del Parco Berrini di Ternate va in scena God’s Game – Il gioco di Dio: uno spettacolo scritto e diretto da Daniele Braiucca, che invita il pubblico a riflettere sulle domande più profonde. L’ingresso è gratuito.

God’s Game – Il gioco di Dio è una rappresentazione che punta a costruire un dialogo tra teatro e filosofia, cercando di toccare la parte più spirituale dell’esistenza.

Sul palco un cast composto da Daniele Braiucca, Rolf Cook, Ricaardo Tuechel e Lucilla May. La regia e il testo sono firmati da Daniele Braiucca.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca di Ternate, è a ingresso libero.

Organizzato da

26 Marzo 2026
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