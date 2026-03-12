“L’ultimo giorno di sole”: a Busto Arsizio una serata nel ricordo di Gabriele Giorgetti

L’eredità artistica di Giorgio Faletti approda a Busto Arsizio per una serata dedicata alla solidarietà e al ricordo. Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21:00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco ospiterà lo spettacolo di teatro canzone «L’ultimo giorno di sole», un evento benefico organizzato nel ricordo di Gabriele Giorgetti e finalizzato alla raccolta fondi per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027.

Lo spettacolo rappresenta un tassello importante della produzione di Giorgio Faletti, che ne ha curato i testi e le musiche originali. Sul palco, a dare corpo e voce alle parole del compianto artista astigiano, ci sarà Chiara Buratti. L’opera si configura come un viaggio emozionale tra musica e recitazione, capace di toccare corde profonde attraverso la formula del teatro canzone, genere che Faletti amava particolarmente e a cui ha saputo dare un’impronta narrativa unica.

La parte musicale riveste un ruolo centrale nella messa in scena. Gli arrangiamenti portano la firma di Andrea Mirò, mentre l’esecuzione dal vivo è affidata a una formazione di rilievo composta da Vincenzo Murè al pianoforte e tastiere e Luca Modena alla batteria. La regia è curata da Tommaso Massimo Rotella per una produzione Orlantibor, che garantisce allo spettacolo una dimensione intima e al tempo stesso potente, fedele all’immaginario poetico dell’autore.

L’iniziativa, promossa dal Nomadi Fans Club “Qualcosa per il mondo”, non è solo un momento di cultura ma un concreto atto di generosità. L’intero ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere i percorsi verso la Giornata Mondiale della Gioventù del 2027. L’evento è dedicato alla memoria di Gabriele Giorgetti, figura legata alla comunità locale e al mondo dell’associazionismo, la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo.

Per chi desiderasse partecipare all’evento presso il teatro di via Bergamo 12, le prevendite sono già attive sulla piattaforma online Liveticket. Gli organizzatori hanno messo a disposizione anche due contatti telefonici per ricevere informazioni (347.1649320 e 334.1726971), specificando di chiamare esclusivamente durante le ore pomeridiane. L’illustrazione che accompagna il materiale promozionale è stata realizzata da Giulia Marchiaro per Micromega.