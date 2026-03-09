A Tradate i Moon Rivers per uno spettacolo tributo ai Pink Floyd

Un viaggio psichedelico tra luci e suoni: i Moon River portano sul palco il mito dei Pink Floyd in un’esperienza teatrale a 360°.

Dalle hit intramontabili alle suite leggendarie, lasciati trasportare dalle atmosfere che hanno cambiato la storia del rock. Per tutti gli appassionati di Pink Floyd, quello in programma per l’11 aprile presso il Cinema Teatro Paolo Grassi di Tradate sarà un appuntamento unico da non perdere.

Ad esibirsi sul palco saranno i MOON RIVER, che tributeranno la celeberrima band inglese, proponendo (rigorosamente live) svariati brani, tra i più emblematici del repertorio floydiano: dalla “Barret’s Era” di The Piper at the Gates of Dawn al “muro” dell’alienazione e isolamento di The Wall e oltre.

Una serata in cui si potrà rivivere, nonché ascoltare, la storia di una delle pietre miliari del rock psichedelico.

La band è composta da: Fabrizio Capitini (batteria), Roberto Plebani (basso), Roberto Cestarollo (tastiere), Maurizio Nolli (chitarra), Roberto Miglio (chitarra), Luca Uslenghi (voce).

Special Guest: Susanna Brigatti (vocalist), Vittoria Oliva (vocalist), Antonino Panico (sassofono).

Posto Unico non numerato.

Per informazioni:

moonriver.pinkfloydtribute@outlook.com

o tramite le pagine social della band