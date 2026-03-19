A Castiglione Olona torna il concerto a lume di candela a Palazzo Branda

Castiglione Olona si prepara a riaccendere le candele per un appuntamento che ha già conquistato il pubblico nelle scorse edizioni. Venerdì 27 marzo, la splendida cornice di Palazzo Branda Castiglioni tornerà a ospitare il “Concerto a lume di candela”, un’esperienza multisensoriale che unisce il fascino della storia alle melodie della musica moderna. Dopo i due “tutto esaurito” registrati lo scorso anno, l’Amministrazione comunale e l’associazione Lombardia Segreta ripropongono questo format suggestivo nel cuore del borgo quattrocentesco.

La magia della Sala della Quadreria

Il palcoscenico naturale dell’evento sarà la Sala della Quadreria, uno degli spazi più identitari del palazzo che fu dimora del Cardinale Branda Castiglioni. Qui, tra affreschi e testimonianze di un passato glorioso, centinaia di candele creeranno un’atmosfera sospesa nel tempo, eliminando le luci artificiali per lasciare spazio al calore della fiamma viva. «La magia della musica prenderà vita in questo luogo incantevole – spiegano gli organizzatori – offrendo un’esperienza unica e coinvolgente in cui le melodie più belle risuoneranno con grazia e passione».

Arpa e violoncello tra le candele

Protagoniste della serata saranno l’arpista Michela La Fauci e la violoncellista Elisa La Donna. Il duo eseguirà un repertorio ricercato, capace di far dialogare le sonorità classiche dei due strumenti con i ritmi e le armonie della musica moderna. La delicatezza dell’arpa e il timbro caldo del violoncello si fonderanno in un concerto dal vivo studiato per avvolgere gli spettatori in un abbraccio sonoro, esaltato dall’acustica naturale delle sale storiche del Palazzo.

Prenotazione obbligatoria per un evento esclusivo

Data la natura dell’evento e la limitata capienza della sala, la prenotazione è obbligatoria. Il costo del biglietto è di 20 euro. L’iniziativa rappresenta ormai un tassello consolidato nell’offerta culturale di Castiglione Olona, capace di attrarre visitatori da tutta la provincia grazie alla collaborazione con Lombardia Segreta, realtà specializzata nella valorizzazione dei tesori nascosti del territorio. Per chi desidera vivere una serata indimenticabile tra musica e storia, l’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì 27 marzo.

PER PRENOTARE: https://lombardiasegreta. com/eventi/