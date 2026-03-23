Caterina Guzzanti a teatro a Luino con “Secondo lei”

Per la prima volta Guzzanti firma un testo di prosa e si cimenta anche nella regia, portando in scena una riflessione intima e attuale sulle relazioni di coppia

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21 al Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino andrà in scena

SECONDO LEI

spettacolo che segna un passaggio importante nel percorso di Caterina Guzzanti, protagonista, ma anche scrittrice e regista.

Per la prima volta Guzzanti firma un testo di prosa e si cimenta anche nella regia, portando in scena una riflessione intima e attuale sulle relazioni di coppia. Sul palco, insieme a lei, Federico Vigorito, per una produzione Infinito e Argot Produzioni, con la supervisione di Paola Rota.

“Secondo lei” affronta il tema della fragilità nei rapporti, raccontando – attraverso un delicato flusso di pensiero al femminile – le dinamiche spesso invisibili che regolano la vita a due. Una prospettiva dichiaratamente di parte, ma mai giudicante, che invita lo spettatore a interrogarsi sulla necessità, spesso data per scontata, della coppia a tutti i costi.

Lo spettacolo mette in scena un amore idealizzato che si trasforma in un terreno complesso, fatto di incomprensioni, aspettative disattese e desideri inespressi. In questo “campo di battaglia” silenzioso convivono ironia e dolore, dando vita a un racconto in cui è facile riconoscersi.

“Secondo lei” è, come suggerisce il titolo, una voce parziale: quella di chi racconta con ciò che ha, in attesa di un possibile “secondo lui”. Nel frattempo, prova a dare senso alle relazioni, alle loro contraddizioni e alle loro fragilità.

Uno spettacolo che unisce leggerezza e profondità, capace di parlare a tutti, perché ognuno – tra sorrisi e riflessioni – potrà ritrovare un frammento della propria storia.

SECONDO LEI è una voce in attesa di “secondo lui”. Nel frattempo, si arrangia con quel poco che le è dato sapere, secondo lei.

Scritto e diretto da Caterina Guzzanti

Con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito

Produzione Infinito e Argot produzioni

Con la supervisione di Paola Rota