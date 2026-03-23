We Bulli in scena al teatro Duse a Besozzo

Sabato 28 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Besozzo è in programma lo spettacolo

WE BULLI

Lo spettacolo indaga gli attuali fenomeni del cyberbullismo e della molestia con lo scambio di contenuti espliciti effettuati tramite i nuovi media digitali; prende spunto da storie di cronaca finite drammaticamente per analizzare i meccanismi dell’online, dei rischi connessi, della condivisione di sé sui social network, delle conseguenze di una situazione sfuggita di mano. Due attori in scena affrontano il tema con linguaggio leggero, divertente e allo stesso tempo poetico, portando in scena un’esagerazione che fa sorridere ma che, con delicatezza, fa emergere qualcosa di tragico.

Anna ha 14 anni, fa le superiori in una cittadina alle porte di Milano. Ha una migliore amica, ha anche un ragazzo. È carina, è popolare.

Un giorno si fa un video. Lo fa per il suo fidanzato. Ma quel video inizia a saltare da uno schermo all’altro, non tornerà più indietro.

Il bullismo a scuola c’è sempre stato, come anche il bisogno di farsi notare.

Ma come sono cambiati oggi questi fenomeni tra social network e nuove tecnologie?

Oggi gli “schiaffi” sono diventati intangibili, sono video pubblicati online, messaggi anonimi, foto rubate, false identità. Fisicamente fanno meno male, ma quanto feriscono nell’anima?

Confessioni intime e la propria immagine sono diffusi sul web spesso senza filtro e, a volte, senza consapevolezza delle possibili conseguenze.

WEBulli indaga i fenomeni di cyberbullismo e sexting, ossia gli atti di bullismo e molestia e lo scambio di contenuti espliciti di carattere sessuale effettuati tramite i nuovi media digitali.

Il video si incrocia con il teatro diventando elemento fondamentale in scena, fungendo da scenografia, da scansione temporale degli eventi e da parte integrante della narrazione.

Consigliato anche ai ragazzi dagli 11 anni in su.

Biglietto singolo 15 euro; bambini sotto i 12 anni 6 euro.

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

I biglietti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket (anche al Centro Commerciale Campo dei fiori infopoint)

Di e con Serena Facchini ed Ermanno Nardi

Supervisione drammaturgica e registica Renata Ciaravino

Progetto video Elvio Longato

Produzione Elea Teatro/Industria Scenica

Con il supporto produttivo di Next Laboratorio delle Idee – Regione Lombardia

Con il sostegno di Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione ASM

Con il patrocinio di Amnesty International Italia

Spettacolo finalista al FIT/Fringe L’altroFestival di Lugano 2014

Spettacolo selezionato per InScena! di New York 2015

Spettacolo semifinalista In-Box Verde 2017

Spettacolo vincitore del Bando Teatro delle Differenze 2018