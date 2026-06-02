“Cuba no está sola”, anche Varese con Cuba

Il Circolo “Comandante Fidel” propone una serata spettacolo per sensibilizzare sull’argomento: l’ssociazione chiede partecipazione e appoggio, in varie forme (es. il 5 xmille che viene destinato ai progetti di solidarietà, cooperazione e attività pro Cuba)

Il Circolo “Comandante Fidel” di Varese, coerentemente con il tratto distintivo dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba che è la solidarietà con la Rivoluzione cubana, organizza l’evento “Cuba no está sola”. Anche Varese partecipa all’impegno solidale nello spirito internazionalista più genuino del vasto movimento progressista e antifascista in Italia e nel mondo.

Associazioni di Amicizia con Cuba esistono nei diversi Paesi, ed hanno come scopo la promozione dell’amicizia e della solidarietà tra i vari popoli e quello cubano attraverso una sempre più profonda conoscenza reciproca.

La solidarietà con Cuba è espressa mediante un’informazione corretta sulla situazione cubana. Spesso, infatti, i tradizionali mezzi di comunicazione, propagano un’informazione falsa, distorta e incompleta su argomenti riguardanti Cuba. In risposta a tutto questo vengono organizzati dibattiti, presentazioni di libri, conferenze ed incontri con protagonisti di ieri e di oggi della vita socio-politica e artistico-culturale di Cuba, partecipazioni ad incontri promossi anche da altre realtà per garantire un’informazione reale su Cuba, e per promuoverne le conquiste sociali e le eccellenze, ad es. e soprattutto in ambito sanitario e nel campo educativo e dell’istruzione. A tale scopo vengono organizzate numerose attività e iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo. Mostre, concerti e spettacoli. Viene promossa la partecipazione alle Brigata Europee di lavoro volontario a Cuba, e svengonp organizzati diversi viaggi di conoscenza e tematici.

Obiettivi principali sono la campagna contro l’illegale blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti impongono da sessantacinque anni a Cuba, e per la restituzione del territorio della Base di Guantánamo.

Inoltre, in accordo con le autorità cubane, vengono promossi scambi, si sostengono progetti di cooperazione internazionale, campagne di solidarietà e donazioni. L’Associazione è socio fondatore di mediCuba-Europa, organizzazione di cooperazione nel campo della salute.

L’evento. Giovedì 4 giugno – ore 20.30 – tensostruttura Giardini Estensi con la partecipazione del dr. Franco Cavalli, Presidente di MediCuba Europa e della viceconsole Lisvette Vega – spettacolo musicale cubano del “Grupo Temba Son” Ingresso a offerta libera (il ricavato verrà devoluto alle iniziative a sostegno del popolo cubano. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Varese e l’adesione di diverse organizzazioni.

L’Associazione chiede partecipazione e appoggio, in varie forme (es. il 5 xmille che viene destinato ai progetti di solidarietà, cooperazione e attività pro Cuba), di ogni cittadino e del mondo politico, istituzionale, sindacale, sociale, culturale e dell’informazione, per la conoscenza, la promozione ed in difesa dell’esperienza cubana.

Comunicato a cura del Circolo Comandante Fidel – Varese Giuseppe Musolino e Roberto Boccarusso (Segretario) – italiacuba.varese@gmail.com – unaltrastoria.varese@gmail.com