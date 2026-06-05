Note e racconti d’autore all’Auditorium di Maccagno con il “Viaggio nel mondo Jazz”

Un viaggio musicale alla scoperta della storia, delle radici e delle infinite trasformazioni di uno dei generi più affascinanti di sempre. L’Auditorium di Maccagno si prepara a ospitare una serata speciale dedicata alla grande musica con il concerto “Viaggio nel mondo Jazz”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi a queste sonorità. L’evento, inserito nella programmazione legata allo storico Jazz Club Varese, promette di unire l’esecuzione dei brani al racconto e all’approfondimento culturale.

Un racconto tra musica e parole

La serata vedrà come protagonista assoluto Claudio Borroni, che salirà sul palco nella doppia veste di voce e “story teller”. Il suo compito sarà quello di guidare gli spettatori lungo un percorso cronologico ed emotivo, svelando i segreti, gli aneddoti e le evoluzioni che hanno caratterizzato il jazz dalle sue origini fino ai giorni nostri. Non si tratterà quindi di un semplice concerto, ma di una vera e propria narrazione guidata in grado di contestualizzare ogni singola nota.

Una formazione d’eccellenza sul palco

Ad accompagnare la voce narrante ci sarà una formazione di musicisti di grande spessore, pronti a dare vita alle atmosfere fumose e vibranti tipiche del genere. La line-up dell’evento prevede Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Tarcisio Olgiati al sassofono e Tommy Bradascio alla batteria. Un quartetto affiatato che ripercorrerà i diversi stili e le contaminazioni che hanno segnato la storia della musica mondiale.

L’omaggio al Jazz Club Varese

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività degli Amici del Jazz Club Varese, giunto alla sua 67ª edizione e storicamente dedicato alla memoria di Renato Bertossi, figura indimenticata del panorama musicale del territorio. La rassegna continua così a portare la cultura jazzistica fuori dai soliti circuiti, toccando i diversi comuni della provincia e valorizzando spazi importanti come l’auditorium maccagnese.

Informazioni utili per partecipare

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026 sul palcoscenico dell’Auditorium di Maccagno. L’inizio del concerto è previsto per le ore 18.00. Gli organizzatori ricordano che l’ingresso alla serata è completamente libero e gratuito, un’occasione ideale per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e della grande musica dal vivo.