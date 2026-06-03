Torna la festa di fine anno di Varese Corsi

Una serata speciale, completamente gratuita e aperta alla cittadinanza, pensata per festeggiare i traguardi raggiunti dai corsisti e per offrire al pubblico un’anteprima della prossima stagione autunnale

Una serata dedicata ai talenti, ai corsi e alle passioni. Venerdì 19 giugno, dalle 18:30 alle 23:00, l’appuntamento gratuito e aperto al pubblico per celebrare la chiusura della stagione.

Torna l’attesa festa di fine anno di Varese Corsi. Venerdì 19 giugno, dalle 18:30 alle 23:00, le aule e il Salone Motta ospiteranno l’evento di chiusura della stagione 2025/2026. Una serata speciale, completamente gratuita e aperta alla cittadinanza, pensata per festeggiare i traguardi raggiunti dai corsisti e per offrire al pubblico un’anteprima della prossima stagione autunnale.

Il programma si aprirà alle 18:30 con l’inaugurazione delle esposizioni dedicate a opere e manufatti realizzati durante l’anno dagli allievi nei corsi di taglio e cucito, pittura, disegno, acquerello e armocromia. Contemporaneamente prenderà il via l’aperitivo dei corsi di lingue, un momento di incontro e socializzazione accompagnato da un rinfresco con bibite analcoliche, patatine, popcorn e taralli.

A partire dalle 20:00, dopo un breve saluto iniziale, i riflettori si sposteranno sulle esibizioni di ballo. Gli allievi saliranno sul palco per presentare le coreografie provate durante l’anno, spaziando tra tango, danza del ventre, boogie, country, pizzica e heels. A seguire, la festa proseguirà con un DJ set per ballare e stare insieme fino alla chiusura dell’evento.