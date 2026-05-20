Festa delle Arti e dei Sapori ad Arcisate: programma e orari

Il Parco Lagozza di Arcisate si prepara a ospitare la Festa delle Arti e dei Sapori, una tre giorni dedicata alle tradizioni locali, alla gastronomia del territorio e all’intrattenimento per tutte le età. Dal 12 al 14 giugno l’area verde si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove riscoprire le radici agricole della Valceresio tra musica dal vivo, mostre e attività all’aria aperta.

Il protagonista indiscusso dell’offerta gastronomica sarà il Ciumm, il tipico salamino di Arcisate. Il pubblico potrà non solo gustarlo in varie declinazioni presso gli stand, ma anche assistere alle fasi della sua preparazione artigianale grazie ai laboratori dal vivo in programma venerdì e sabato alle ore 18:30. La cucina proporrà inoltre i piatti della tradizione culinaria locale durante tutta la durata della manifestazione.

Il programma degli eventi prevede appuntamenti di grande richiamo sia per gli appassionati di motori e artigianato, sia per le famiglie. Tra i momenti più attesi spiccano la Gara Internazionale del Boscaiolo e il raduno dedicato ai trattori d’epoca e alle storiche Fiat 500. Lungo i viali del parco sarà allestito un mercatino dell’artigianato e dei sapori, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di una volta, laboratori didattici dedicati e l’esperienza del battesimo della sella.

La colonna sonora della festa vedrà alternarsi diversi generi musicali ogni sera sul palco principale. Venerdì l’apertura è affidata al pop-rock di Ivan e The Eclipse, seguiti sabato dal tributo rock della band Manara. La chiusura di domenica sarà invece all’insegna del ritmo con l’esibizione della Anomala Brass Band e un DJ set a tema cartoni animati.

L’appuntamento si svolge al Parco Lagozza di Arcisate con ingresso completamente gratuito. La manifestazione si terrà da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Per consultare gli orari dettagliati di ogni singola attività e visionare il programma completo è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione organizzatrice all’indirizzo www.arcisatecultura.it.