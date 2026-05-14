Hobbisti, laboratori e sapori: Casciago festeggia la 16ª Agreenfest

Domenica 24 maggio il Parco dei Ciliegi si anima con espositori, la mostra dei conigli e l’AgreenRistorante. Un evento corale che coinvolge associazioni e volontari del territorio

Il fine settimana “green” di Casciago raggiunge il suo culmine domenica 24 maggio con l’appuntamento più atteso: la sedicesima edizione di Agreenfest. La manifestazione, che segna tradizionalmente l’apertura della stagione primaverile ed estiva in paese, trasformerà il Parco dei Ciliegi in una vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

Hobbisti e attività per i più piccoli

Dalla mattina, il parco ospiterà numerosi hobbisti, espositori e associazioni locali che proporranno i frutti del proprio ingegno e del proprio lavoro manuale. Tra le novità di quest’anno pensate per il pubblico delle famiglie, spicca l’iniziativa “Conigli in mostra”, dedicata alla scoperta di questi piccoli animali, e il laboratorio didattico “Lavoriamo la cera”, dove i partecipanti di tutte le età potranno cimentarsi in un’antica arte artigiana.

L’AgreenRistorante: un menù tra tradizione e novità

La proposta gastronomica si rinnova per la domenica, con l’apertura dell’AgreenRistorante sia a mezzogiorno che alla sera. Oltre ai classici piatti da festa, il menù propone specialità più elaborate come lasagne, chili con carne, riso venere e panini con la porchetta, il tutto accompagnato da una selezione di vini di aziende locali. E per tutti c’è l’invito di portare la propria borraccia per bere l’acqua gratuitamente durante lo svolgimento della manifestazione.

Una macchina organizzativa complessa

La riuscita dell’evento è frutto di una fitta rete di collaborazioni. Gli organizzatori della Pro Loco hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla Parrocchia, all’Amministrazione Comunale e alla Protezione Civile Valtinella, oltre agli sponsor e ai numerosi volontari che ogni anno permettono la realizzazione di questo momento di aggregazione.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 24 MAGGIO

Location: Parco dei Ciliegi, Casciago.

Esposizione: Stand di hobbisti, associazioni ed espositori per tutta la giornata.

Per i bambini: “Conigli in mostra” e laboratorio “Lavoriamo la cera”.

Ristorazione: AgreenRistorante aperto a pranzo (dalle 12:00) e a cena. Menù con lasagne, chili, riso venere e porchetta.