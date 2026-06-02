A Somma Lombardo la Notte Bianca 2026 diventa un viaggio nel tempo

Somma Lombardo si prepara a vivere un’edizione speciale della sua Notte Bianca, in programma sabato 27 giugno 2026, con un tema che promette di trasformare il centro cittadino in un vero e proprio viaggio tra epoche diverse: “A spasso nel tempo”.

Per una sera, le vie della città si animeranno con atmosfere storiche, installazioni, spettacoli e attività pensate per coinvolgere tutte le età. Un percorso diffuso tra negozi aperti, intrattenimento, musica e iniziative culturali che accompagneranno residenti e visitatori in un’esperienza immersiva e conviviale.

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate sommese e punta ancora una volta a valorizzare il tessuto commerciale e sociale del territorio, favorendo la partecipazione e la condivisione negli spazi urbani.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà recuperata sabato 4 luglio.

Somma Lombardo si prepara così a una serata in cui il presente lascerà spazio alla fantasia, tra passato e futuro, in un grande evento collettivo dedicato alla città e alla sua comunità.