Somma Lombardo
A Somma Lombardo la Notte Bianca 2026 diventa un viaggio nel tempo
Sabato 27 giugno la città si trasforma con la Notte Bianca “A spasso nel tempo”: eventi, spettacoli e intrattenimento nelle vie del centro
27 Giugno 2026
Somma Lombardo si prepara a vivere un’edizione speciale della sua Notte Bianca, in programma sabato 27 giugno 2026, con un tema che promette di trasformare il centro cittadino in un vero e proprio viaggio tra epoche diverse: “A spasso nel tempo”.
Per una sera, le vie della città si animeranno con atmosfere storiche, installazioni, spettacoli e attività pensate per coinvolgere tutte le età. Un percorso diffuso tra negozi aperti, intrattenimento, musica e iniziative culturali che accompagneranno residenti e visitatori in un’esperienza immersiva e conviviale.
L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate sommese e punta ancora una volta a valorizzare il tessuto commerciale e sociale del territorio, favorendo la partecipazione e la condivisione negli spazi urbani.
In caso di maltempo, la manifestazione verrà recuperata sabato 4 luglio.
Somma Lombardo si prepara così a una serata in cui il presente lascerà spazio alla fantasia, tra passato e futuro, in un grande evento collettivo dedicato alla città e alla sua comunità.
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