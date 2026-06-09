A Luino torna il Mercato Contadino: sapori e prodotti a chilometro zero in piazza Libertà

Torna ad animare il centro cittadino il Mercato Contadino, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agricole locali e alla promozione di un consumo più consapevole e sostenibile. L’appuntamento è in programma domenica 14 giugno 2026 in piazza Libertà, la storica piazza dell’imbarcadero, uno dei luoghi più caratteristici e frequentati della città.

Dalle 8 del mattino alle 17, cittadini e visitatori potranno passeggiare tra i banchi degli espositori e acquistare direttamente dai produttori una vasta gamma di prodotti freschi e genuini. Frutta e verdura di stagione, formaggi artigianali, miele, conserve e numerose specialità a chilometro zero saranno protagonisti di una giornata dedicata alla qualità e alle tradizioni del territorio.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sostenere le aziende agricole locali e favorire il contatto diretto tra produttori e consumatori, eliminando gli intermediari e valorizzando il lavoro di chi ogni giorno opera nel settore primario.

Oltre all’aspetto commerciale, il Mercato Contadino si propone come uno strumento di promozione di un’economia più sostenibile e circolare, capace di rafforzare il legame tra comunità, territorio e tradizioni agricole. Un appuntamento che contribuisce a mantenere vive le produzioni locali e a diffondere una maggiore attenzione verso la provenienza e la qualità degli alimenti.

La suggestiva cornice di piazza Libertà, affacciata sull’area dell’imbarcadero e punto di incontro tra residenti e turisti, offrirà ancora una volta lo scenario ideale per una giornata all’insegna dei sapori autentici e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

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