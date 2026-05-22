Motorshow al Parco Lagozza di Arcisate

Appassionati di due e quattro ruote, segnatevi queste date: sabato 20 e domenica 21 giugno! Il Parco Lagozza di Arcisate si trasforma nel cuore pulsante del divertimento, dei motori e della buona cucina. Un weekend imperdibile ricco di spettacoli, esposizioni e tanta musica.

Sabato 20 Giugno: American Dream & Serata Revival

La festa comincia nel tardo pomeriggio con il rombo dei motori d’oltreoceano e si scalda sotto le stelle:

• Ore 18:00: Inaugurazione ufficiale con la spettacolare Esposizione di Auto Americane. Grandi classici e cavalli vapore tutti da ammirare!

• Ore 19:00: Si accende la festa con la Serata Revival 80/90/00 MTL! In console REDJ e MTL per farvi ballare e cantare con le hit che hanno fatto la storia.

• Nota per gli espositori: Apertura accessi alle 18:30 e chiusura alle 22:30, con fine dell’evento alle 23:30.

Domenica 21 Giugno: Due Ruote e Relax in Famiglia

La domenica è dedicata alle due ruote e al sound giusto per accompagnare la vostra giornata di relax:

• Ore 10:30: Apertura dei cancelli e inaugurazione della fantastica Esposizione di Moto.

• Ore 11:00: Inizia la selezione musicale firmata REDJ per dare il giusto ritmo alla giornata.

• Nota per gli espositori: Accesso consentito dalle 10:30 fino alla chiusura delle 15:30. L’evento si concluderà alle ore 16:30.

Stand Cucina: Sempre Aperto!

Che sia per un pranzo in compagnia, uno spuntino veloce o una cena prima di scatenarsi in pista, non rimarrete a bocca asciutta. Lo Stand Cucina è SEMPRE APERTO per deliziarvi durante tutto l’arco della manifestazione!

Programma completo www.arcisatecultura.it