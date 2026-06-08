Frittissima… e non solo: a Biandronno una serata di gusto, musica e divertimento per tutta la famiglia

“Frittissima… e non solo” si presenta quindi come un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, incontrarsi e vivere il centro di Biandronno in un clima di festa, tra sapori, musica e iniziative per tutte le generazioni

Una serata all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e dell’intrattenimento per tutte le età. Sabato 13 giugno il Bosco del Fauno di Biandronno, in piazza Cavour, ospiterà

Frittissima… e non solo

l’evento organizzato dalla Pro Loco di Biandronno con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa prenderà il via alle 19.00 con l’apertura dello stand gastronomico, dove i partecipanti potranno gustare specialità preparate per l’occasione in un’atmosfera conviviale e all’aperto.

La serata proseguirà dalle 21.30 con l’esibizione della Futura Band, formazione che proporrà un repertorio di rock italiano e revival, accompagnando il pubblico con musica dal vivo e grandi successi da cantare e ballare insieme.

L’evento sarà però pensato anche per i più piccoli. Nel pomeriggio, infatti, il programma si aprirà con “Scuola in festa”, uno spettacolo dedicato ai bambini che animerà l’area con momenti di gioco e divertimento per le famiglie.

“Frittissima… e non solo” si presenta quindi come un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, incontrarsi e vivere il centro di Biandronno in un clima di festa, tra sapori, musica e iniziative per tutte le generazioni.

L’evento si svolgerà al Bosco del Fauno, in piazza Cavour a Biandronno, con il supporto di Yobit Informatica.