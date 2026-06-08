Cultura e Scienza da giocare: a Gorla Maggiore l’evento “L’arma bianca”

Lasciati guidare in un viaggio tra scienza, immaginazione e gioco, dove la conoscenza prende forma… e si mette in movimento.

Venerdì 12 giugno dalle 20.30 al Numm (Nuovo polo culturale di Gorla Maggiore) in Piazza Martiri della Libertà 19, Gorla Maggiore (VA)

Divertitevi in questo nuovo ciclo di serate dedicate alla scoperta attraverso approfondimenti scientifici e attività ludiche.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Approfondimento: “Spadoni, plate+1 e Storia”a Sword Academy vi condurrà attraverso la Storia delle armi bianche e delle armature per conoscere il loro uso (ed abuso) e la relazione tra Realtà e Giochi di Ruolo. Sveliamo come venivano utilizzate veramente, perché conoscere delle regole è la prima condizione per poterle rompere! Una serata tra miti e immaginario collettivo per arricchire le vostre sessioni.

Scienza da giocare – Giochi di Ruolo a tema

La serata prosegue con diversi tavoli di giochi di ruolo a cura dell’Associazione Ruolatori Seriali. Scegliete la vostra avventura prenotandovi al tavolo che preferite.

QUI PER L’ISCRIZIONE