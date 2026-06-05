È il fine settimana del “Daghidaponta” a Busto Arsizio

Venerdì 6 e sabato 7 giugno il campo dell’Antoniana ospita il torneo solidale in ricordo di Carlo Solbiati e per l’Associazione Squadra Solidale Raffaele Carlomagno

Busto Arsizio si prepara a ricordare Carlo Solbiati con la nuova edizione del torneo di calcio a 5 “Daghidaponta”. L’appuntamento sportivo e solidale è fissato per le giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 sul campo dell’Antoniana, un luogo di aggregazione che per un fine settimana diventerà il centro del tifo e della solidarietà biancoblù. La manifestazione unisce la passione per il calcio alla memoria di una figura storica del panorama sportivo locale.

Un torneo in memoria di un grande tifoso

L’intera iniziativa è dedicata al ricordo di Carlo Solbiati, storico sostenitore della Pro Patria e volto famosissimo tra i tifosi. Nell’ambiente calcistico cittadino e sul web tutti lo conoscevano con il nickname “Daghidaponta”, firma storica del forum Bustocco.it. L’evento vuole celebrare lo spirito di aggregazione e l’entusiasmo che Carlo ha sempre trasmesso all’interno della comunità dei tifosi biancoblù, trasformando il dolore per la sua scomparsa in un momento di festa, sport e condivisione.

Formula di gioco rapida e spettacolare

Il cuore della manifestazione sarà il rettangolo verde. Il torneo si svolgerà con la collaudata formula del calcio a 5, con partite veloci e dal ritmo serrato articolate in due tempi da 10 minuti ciascuno. Il fischio d’inizio ufficiale sul campo dell’Antoniana è previsto per le ore 15:30 di sabato, con una successione continua di incontri che accompagnerà i partecipanti e il pubblico per tutto il pomeriggio fino alla serata.

Solidarietà internazionale nel nome di Raffaele Carlomagno

Oltre al valore sportivo, il torneo si caratterizza per una profonda anima solidale. Le quote di iscrizione versate dalle squadre partecipanti saranno infatti interamente devolute all’Associazione LOVE per sostenere importanti attività di solidarietà internazionale e progetti educativi e sportivi nei Balcani. Il ricavato delle adesioni contribuirà in modo specifico al finanziamento delle Borse di Studio “Raffaele Carlomagno” in Kosovo e Metochia e alla realizzazione del Centro Sportivo “Raffaele Carlomagno” nella Repubblica Srpska.

Punti ristoro e collaborazione sul campo

A fare da cornice alle sfide calcistiche ci sarà un’organizzazione logistica curata nei minimi dettagli per accogliere al meglio il pubblico e i giocatori. Durante tutta la durata della manifestazione saranno attivi diversi punti ristoro per garantire un momento di pausa tra una partita e l’altra. La gestione degli stand gastronomici sarà affidata ai volontari dell’Associazione Squadra Solidale Raffaele Carlomagno, che collabora attivamente alla buona riuscita dell’intero evento benefico.

Per ulteriori informazioni: https://www.beloverevolution.eu