A giugno scopri la Bottega di Good Samaritan a Brunello

Ultimo mese di apertura della Bottega Solidale prima della pausa estiva. Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno: a causa dell’epidemia di Ebola che interessa il Congo e, in parte anche l’Uganda, non possiamo raggiungere le donne della cooperativa Wawoto Kacel per incontrarle, sostenerle e acquistare i prodotti che poi voi trovate in Italia, presso la Bottega di Good Samaritan.

Il vostro aiuto ci permette di sostenere il progetto a distanza e di essere loro vicine, anche da lontano: ogni acquisto diventa così un aiuto concreto ai progetti che portiamo avanti insieme.

Per tutto il mese di giugno vi aspettiamo ogni weekend per scoprire le creazioni realizzate a mano: gonne tinte artigianalmente, ventagli in tessuto africano, teli mare tessuti al telaio e tanti altri prodotti unici per l’estate.

La Bottega Solidale è situata in via Santa Maria 20 a Brunello ed è aperta tutti i weekend (fino a fine giugno, per poi prendersi una pausa fino a ottobre), dalle ore 14.30 alle 18.30, per accogliere amici, curiosi e sostenitori, in un contesto meraviglioso come quello della Chiesa di Santa Maria Annunciata.

A conclusione delle aperture festeggeremo con un delizioso aperitivo solidale DOMENICA 28 GIUGNO, a breve tutti i dettagli, intanto segnatevi la data!

Cosa trovi in Bottega?

La bottega propone una selezione di prodotti artigianali realizzati principalmente da donne vulnerabili in Uganda, coinvolte in progetti di autonomia e valorizzazione del lavoro. Accanto a questi, è possibile trovare articoli provenienti da altre realtà solidali, scelti con attenzione per promuovere un’economia più equa e sostenibile. Ogni acquisto contribuisce concretamente a sostenere percorsi di dignità, indipendenza e crescita.

Per questo mese, la bottega si arricchisce anche di tante novità: set asciugamani cuciti a mano, oggettistica in ceramica, come porta incensi, porta chiavi da parete, calamite, ma anche porta occhiali e porta rossetto, eleganti block notes in pelle, borse di equo mercato e scialli dai colori vivaci, perfetti per la stagione primaverile. Una proposta varia e originale, ideale anche per idee regalo significative. Non mancano, inoltre, prodotti alimentari di altissima qualità: i vini de La Casaccia, i cioccolati della casa Don Puglisi di Modica, i biscotti della cooperativa milanese Alle Cascine ma anche quelli al limone che arrivano dalla Sicilia, insieme a numerose referenze Altromercato, marchio ormai ampiamente riconosciuto nel commercio equo. Ampio spazio anche alla cosmetica eco-biologica, con una selezione di maschere, creme viso, creme mani, linee dedicate all’uomo, creme corpo e saponi artigianali dalle fragranze profumate e naturali.

Un’occasione per acquistare prodotti di qualità e, allo stesso tempo, sostenere un progetto concreto di empowerment femminile.

Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza. La Bottega è aperta anche il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.