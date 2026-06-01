Mostra mercato di piante rare e tropicali: a Comerio torna ComeRaro

Sabato 6 e domenica 7 giugno il Belvedere di Comerio ospita la decima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Utopia Tropicale. In programma espositori, visite guidate alla storica serra ottocentesca e un corso dedicato alle orchidee

Due giorni dedicati alla natura, alla botanica e alla scoperta di specie provenienti da ogni parte del mondo. Sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle 10 alle 19, il Belvedere del Comune di Comerio ospiterà la decima edizione di

ComeRaro

la mostra mercato di piante insolite, rare e tropicali organizzata dall’associazione Utopia Tropicale.

L’evento, ormai diventato un appuntamento atteso dagli appassionati del verde e delle piante esotiche, si svolgerà nella suggestiva cornice della Terrazza Belvedere, affacciata sui laghi e sulle montagne del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce botanica, paesaggio e divulgazione.

Un weekend tra piante esotiche e specie provenienti da tutto il mondo

Per due giornate il Belvedere si trasformerà in un grande giardino all’aperto dove sarà possibile incontrare espositori specializzati e scoprire una vasta selezione di piante tropicali, rare e insolite. L’iniziativa è pensata non solo per collezionisti e appassionati, ma anche per chi desidera trascorrere una giornata immerso nella natura e conoscere curiosità botaniche provenienti dai luoghi più lontani del pianeta.

Visite guidate alla storica serra tropicale

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le visite guidate alla serra storica ottocentesca di Comerio, recuperata e valorizzata grazie all’impegno dei volontari di Utopia Tropicale. Al suo interno sono custodite oltre 500 specie botaniche provenienti da diversi continenti.

Le visite guidate si terranno:

sabato 6 giugno alle ore 11, 15 e 17

domenica 7 giugno alle ore 12, 15 e 17

Negli altri momenti della giornata la serra sarà comunque visitabile liberamente in piccoli gruppi.

Un corso dedicato alla coltivazione delle orchidee

Sabato 6 giugno, a partire dalle 15.45, è in programma anche un corso base di coltivazione delle orchidee in casa, organizzato da A.L.A.O., dedicato a chi desidera avvicinarsi a una delle famiglie botaniche più affascinanti e diffuse tra gli appassionati.

Ingresso libero e parcheggio gratuito

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, così come il parcheggio. L’area è facilmente raggiungibile sia in auto sia in treno, grazie alla vicinanza della stazione di Barasso-Comerio. Durante tutta la manifestazione saranno inoltre attivi servizi di ristorazione.

ComeRaro si svolgerà anche in caso di maltempo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Comerio e dal Comune di Varese.

Per maggiori informazioni e per consultare la mappa dei parcheggi disponibili è possibile visitare il sito www.utopiatropicale.it.