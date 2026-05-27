Azzate - Evento sponsorizzato
Azzate, passeggiata tra le lucciole nel bosco con falò e marshmallow
Passeggiata notturna alla ricerca delle prime lucciole tra i suoni del bosco di notte
Dal 29 maggio al 2 giugno presso Il Roccolo, nella suggestiva Piana di Vegonno ad Azzate si accende la magia della
LUCCIOLATA NEL BOSCO
Cinque serate speciali dedicate alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza all’aria aperta tra lucciole, musica e atmosfera.
L’appuntamento è ogni sera alle 20.30 per vivere l’emozione di una camminata notturna nel bosco alla scoperta delle prime lucciole della stagione, accompagnata da momenti conviviali con falò e marshmallow per tutti.
Ad accompagnare la serata ci sarà anche la musica dal vivo di Marco Selvaggio, mentre gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare una coperta per rilassarsi sul prato e godersi l’atmosfera della piana sotto le stelle.
La partecipazione è su prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 146 7217.
Ingresso
15 euro per gli adulti
10 euro per i bambini sotto i 10 anni.
Parcheggio consigliato presso la zona industriale di Azzate, in via 2 giugno.
In caso di cielo nuvoloso o pioggia, l’evento sarà rimandato
Il Roccolo | Orto sensoriale
Via XXV Aprile 33, Azzate
Telefono: +393491467217
Email: ilroccolo.vegonno@gmail.com