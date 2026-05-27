Vergiate
A Vergiate ultimi due appuntamenti del “Maggio dei Libri”
Volontariato e intelligenza artificiale nelle ultime due serate dedicate alla kermesse culturale
Vergiate volge al termine il “Maggio dei Libri” ultimi due appuntamenti fissati per giovedì 28 e venerdì 29 maggio.
Il primo appuntamento giovedì 29 maggio alle ore 20.45 presso la Biblioteca ‘E. Baj” in Piazza Enrico Baj, 16 si parlerà di intelligenza artificiale con Alice Giampino.
Incontro informativo per Comprendere l’utilizzo e il suo ruolo nella quotidianità.
Il secondo appuntamento venerdì 29 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca”E. Baj” in Piazza Enrico Baj, 16.
Incontro con Italo Pierobon autore del libro “Si può fare sorridendo” – Dal Piave alle foci del rio delle Amazzoni, un libro dedicato all’esperienza del lavoro volontario ripercorrendo una storia Vergiatese.
Per info tel: 0331964120
27 Maggio 2026