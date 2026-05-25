La bellezza come formula: a Villa Panza la lectio di Michele de Lucchi

L’architetto e designer internazionale, fondatore dello Studio Memphis con Sottsass negli anni ’80 e ora di AMDL Circle, dopo la sua lectio magistralis riceverà la targa di appartenenza all’albo d’onore dell’Ordine degli Architetti di Varese

Il 27 maggio alle 18.00, la Villa e Collezione Panza a Varese ospiterà un appuntamento di grande rilievo per il mondo dell’architettura e del design: la lectio magistralis di Michele De Lucchi, intitolata The Equation.

De Lucchi è una delle voci più originali e riconosciute del panorama internazionale. Architetto, designer e fondatore dello studio AMDL CIRCLE — che ha sede anche ad Angera, sul Lago Maggiore — ha attraversato cinquant’anni di storia del progetto lasciando un segno indelebile: dal movimento Memphis degli anni ’80, che ha contribuito a far nascere insieme a Ettore Sottsass, e che ha rivoluzionato l’estetica con la nascita del design postmoderno, fino alle grandi commesse istituzionali in tutta Europa per clienti come Olivetti, Poste Italiane ed Enel. Un percorso in cui forma, funzione e senso non hanno mai smesso di dialogare.

La serata, organizzata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, si terrà nella suggestiva Villa Panza, in piazza Litta 1 a Varese, e per gli architetti varrà 2 crediti formativi professionali. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giorgio Tartaro.

Al termine della lectio si svolgerà la cerimonia di consegna della Targa di appartenenza all’Albo d’Onore dell’Ordine Architetti PPC Varese. All’albo d’Onore, assegnato per meriti inerenti la promozione dell’architettura, la valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e del design, vede nel suo palmares nomi come Mauro Porcini, Marcello Morandini, Fulvio Irace, Cino Zucchi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Chi non può essere presente fisicamente può seguirlo in webinar registrandosi a questo link.

Per aderire in presenza: formazione@ordinearchitettivarese.it