Bilinguismo nei bambini: a Varese una serata gratuita per capire benefici e difficoltà

Un incontro gratuito alla Scuola Piccola England di Varese per aiutare i genitori a orientarsi tra dubbi, paure e vantaggi del bilinguismo nei bambini

Un’occasione per fare chiarezza su miti e opportunità del bilinguismo nei bambini: è in programma lunedì 26 maggio 2026, dalle 18:00 alle 20:00, alla Scuola bilingue Piccola England di Varese (via Stadio 38) l’incontro gratuito dal titolo

Crescere bilingui: miti, paure e straordinarie opportunità

L’appuntamento è rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che si interrogano sullo sviluppo linguistico dei bambini in contesti multilingue, una realtà sempre più diffusa anche sul territorio.

Bilinguismo nei bambini: cosa sapere davvero

Attorno al bilinguismo persistono ancora molti dubbi e false credenze: può confondere i bambini? Rallenta lo sviluppo del linguaggio? Oppure rappresenta un vantaggio?

Durante la serata, la logopedista Giorgia Banzato guiderà i partecipanti nella comprensione dei processi di acquisizione linguistica nei bambini bilingui, affrontando i principali timori legati allo sviluppo del linguaggio e offrendo indicazioni pratiche per accompagnare i più piccoli nel loro percorso.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire i benefici del bilinguismo, non solo dal punto di vista linguistico ma anche cognitivo, culturale e relazionale.

Un aiuto concreto per le famiglie

L’obiettivo della serata è fornire strumenti utili e accessibili ai genitori, aiutandoli a orientarsi tra informazioni spesso contrastanti e a sostenere con maggiore consapevolezza la crescita dei propri figli.

Per facilitare la partecipazione, è previsto anche un servizio di baby-sitting a pagamento per bambini dai 5 anni.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione consigliata, compilando il form