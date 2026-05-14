Casciago
A Morosolo si va alla scoperta del “foraging”: una serata tra folklore e natura
L’appuntamento, in programma venerdì 22 maggio all’oratorio, fa parte della rassegna “Aspettando Agreenfest”. Ospite della serata Antea Franceschin di Controvento Trekking
22 Maggio 2026
Non solo una passeggiata nei boschi, ma un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire usi, superstizioni e proprietà delle erbe che crescono spontanee nel varesotto. È questo il cuore dell’incontro “Foraging: le erbe commestibili di Varese”, che si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20:45 presso l’Oratorio di Morosolo.
L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Casciago e inserito come incontro “Aspettando Agreenfest”, vedrà la partecipazione di Antea Franceschin, guida ambientale di Controvento Trekking. Sarà lei a condurre i presenti tra le storie legate al territorio lombardo, svelando aneddoti curiosi: dall’uso della piantaggine da parte dei pellegrini per curare le vesciche, fino alla tradizione dei rosari realizzati con la castagna d’acqua, un tempo venduti al Sacro Monte.
L’obiettivo della serata è approfondire la conoscenza delle essenze naturali, andando oltre la semplice identificazione botanica per esplorare il folclore e le credenze popolari che da secoli accompagnano la flora locale.
I DETTAGLI DELL’APPUNTAMENTO
Quando: Venerdì 22 maggio 2026, ore 20:45
Dove: Oratorio di Morosolo (Casciago)
Programma: Incontro con Antea Franceschin e, a seguire, un momento di ristoro con prodotti del territorio.
Info: È possibile contattare la Pro Loco di Casciago all’indirizzo info@prolococasciago.it o consultare il sito www.prolococasciago.it.
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