A Morosolo si va alla scoperta del “foraging”: una serata tra folklore e natura

Non solo una passeggiata nei boschi, ma un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire usi, superstizioni e proprietà delle erbe che crescono spontanee nel varesotto. È questo il cuore dell’incontro “Foraging: le erbe commestibili di Varese”, che si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20:45 presso l’Oratorio di Morosolo.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Casciago e inserito come incontro “Aspettando Agreenfest”, vedrà la partecipazione di Antea Franceschin, guida ambientale di Controvento Trekking. Sarà lei a condurre i presenti tra le storie legate al territorio lombardo, svelando aneddoti curiosi: dall’uso della piantaggine da parte dei pellegrini per curare le vesciche, fino alla tradizione dei rosari realizzati con la castagna d’acqua, un tempo venduti al Sacro Monte.

L’obiettivo della serata è approfondire la conoscenza delle essenze naturali, andando oltre la semplice identificazione botanica per esplorare il folclore e le credenze popolari che da secoli accompagnano la flora locale.

I DETTAGLI DELL’APPUNTAMENTO

Quando: Venerdì 22 maggio 2026, ore 20:45

Dove: Oratorio di Morosolo (Casciago)

Programma: Incontro con Antea Franceschin e, a seguire, un momento di ristoro con prodotti del territorio.

Info: È possibile contattare la Pro Loco di Casciago all’indirizzo info@prolococasciago.it o consultare il sito www.prolococasciago.it.