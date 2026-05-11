A maggio scopri la Bottega di Good Samaritan a Brunello

La Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, situata in via Santa Maria 20 a Brunello, continua le sue aperture al pubblico per il mese di maggio: siamo presenti tutti i weekend, dalle ore 14.30 alle 18.30, per accogliere amici, curiosi e sostenitori, in un contesto meraviglioso come quello della Chiesa di Santa Maria Annunciata.

Cosa trovi in Bottega?

La bottega propone una selezione di prodotti artigianali realizzati principalmente da donne vulnerabili in Uganda, coinvolte in progetti di autonomia e valorizzazione del lavoro. Accanto a questi, è possibile trovare articoli provenienti da altre realtà solidali, scelti con attenzione per promuovere un’economia più equa e sostenibile. Ogni acquisto contribuisce concretamente a sostenere percorsi di dignità, indipendenza e crescita.

Per questo mese, la bottega si arricchisce anche di tante novità: oggettistica in ceramica, come porta incensi, porta chiavi da parete, calamite, ma anche ventagli realizzati con colorate stoffe africane, porta occhiali e porta rossetto, eleganti block notes in pelle, borse di equo mercato e scialli dai colori vivaci, perfetti per la stagione primaverile. Una proposta varia e originale, ideale anche per idee regalo significative. Non mancano, inoltre, prodotti alimentari di altissima qualità: i vini de La Casaccia, i cioccolati della casa Don Puglisi di Modica, i biscotti della cooperativa milanese Alle Cascine ma anche quelli al limone che arrivano dalla Sicilia, insieme a numerose referenze Altromercato, marchio ormai ampiamente riconosciuto nel commercio equo. Ampio spazio anche alla cosmetica eco-biologica, con una selezione di maschere, creme viso, creme mani, linee dedicate all’uomo, creme corpo e saponi artigianali dalle fragranze profumate e naturali.

Un’occasione per acquistare prodotti di qualità e, allo stesso tempo, sostenere un progetto concreto di empowerment femminile.

Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza. La Bottega è aperta anche il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.