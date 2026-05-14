Alla Biblioteca Frera di Tradate il “Gran Galà con delitto”

La Biblioteca Frera di Tradate si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo e della letteratura. Sabato 23 maggio, alle ore 18:00, Simone Tempia, celebre autore dei dialoghi di «Vita con Lloyd», presenterà il suo nuovo romanzo intitolato «Gran Galà con delitto», edito da Garzanti. L’incontro, condotto dalla giornalista di Vanity Fair Francesca Favotto, permetterà di scoprire le atmosfere di un thriller classico che trasporta il lettore nell’Italia degli anni Sessanta, tra nobiltà decadente e misteri insoluti.

Un omicidio tra le nevi del 1960

La trama del nuovo lavoro di Tempia si sviluppa nel 1960, attorno a un invito a cena apparentemente formale ma carico di tensione. La protagonista, la contessa Mazzucco, è una nobildonna reclusa che riceve nella sua villa isolata un gruppo eterogeneo di ospiti: un commendatore pomposo, un principe altezzoso, un misterioso gentiluomo latino e una nipote ribelle. Tra loro si ritrova uno scrittore di modesta fama, testimone involontario di un gioco di potere che culmina nel ritrovamento del cadavere della padrona di casa nel suo studio.

L’isolamento e la caccia all’assassino

Il romanzo sfrutta uno dei tòpoi più amati del genere poliziesco: l’isolamento forzato. Una fitta nevicata blocca infatti ogni via d’uscita dalla villa, il telefono è fuori uso e la polizia non può intervenire. Gli ospiti si ritrovano prigionieri con un assassino che si nasconde tra loro. Mentre i sospetti convergono rapidamente sullo scrittore, l’unico vero estraneo al circolo nobiliare, l’uomo dovrà sfruttare la sua capacità di osservazione e ascolto per far emergere la verità dai segreti e dai rancori che serpeggiano sotto la patina della cortesia aristocratica.

Un thriller classico nel segno della collaborazione

La presentazione rappresenta un momento significativo per l’offerta culturale cittadina, grazie anche alla sinergia tra le diverse realtà del territorio. L’evento è infatti organizzato in collaborazione con la libreria Biblos di Gallarate, confermando l’importanza delle reti tra biblioteche e operatori commerciali del settore librario. Simone Tempia, già noto al grande pubblico per la saggezza del suo Lloyd, si confronta qui con una struttura narrativa complessa dove ogni silenzio può nascondere un indizio fondamentale.