A Saronno prende il via lo Spring Pride con l’inaugurazione dello Sportello Arcobaleno

Il nuovo presidio di Arcigay Varese sarà inaugurato oggi in via San Giacomo nell’ambito dello Spring Pride promosso dal Comune di Saronno. In programma incontri, laboratori, mostre, presentazioni di libri e iniziative culturali dedicate ai temi dell’inclusione e dei diritti

Prende il via oggi, martedì 12 maggio, con l’inaugurazione del nuovo Sportello Arcobaleno di Arcigay Varese a Saronno, il calendario di appuntamenti dello “Spring Pride 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Saronno insieme ad associazioni e realtà del territorio per sensibilizzare sui temi dell’inclusione, dei diritti e del contrasto alle discriminazioni. Gli eventi coinvolgeranno anche Ceriano Laghetto e Caronno Pertusella fino alla giornata conclusiva del 17 maggio contro omofobia, bifobia e transfobia

Il primo appuntamento sarà proprio questa sera alle 19 in via San Giacomo 6/8 con il taglio del nastro del nuovo presidio territoriale del Centro Arcobaleno, nato dalla collaborazione tra Arcigay Varese e il Comune di Saronno.

Nasce lo Sportello Arcobaleno a Saronno

L’apertura dello sportello rappresenta un’estensione del progetto I.RI.DE – Inclusione, Rispetto, (auto)Determinazione, promosso da Arcigay Varese grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

Il nuovo servizio offrirà ascolto e supporto psicologico gratuito alle persone LGBTQIA+ e alle loro famiglie, con l’obiettivo di creare un presidio di prossimità nel sud della provincia di Varese. Secondo Arcigay Varese, il Centro Arcobaleno ha registrato oltre 240 prese in carico tra il 2022 e il 2024.

Durante l’inaugurazione sono previsti saluti istituzionali, la presentazione del progetto, il taglio del nastro e un momento di confronto con i professionisti del centro.

Letture e laboratori in biblioteca

Il programma proseguirà sabato 16 maggio alle 10 alla Biblioteca di Saronno con la lettura del libro “Julian è una sirena” accompagnata da un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Un appuntamento pensato per affrontare temi legati all’identità e all’espressione personale attraverso la letteratura per l’infanzia.

Panchine arcobaleno a Caronno Pertusella

Sempre sabato mattina, alle 10, a Caronno Pertusella si terrà il posizionamento della targa dedicata alle panchine arcobaleno, iniziativa curata dalla rete Ready Caronno come simbolo di inclusione e sensibilizzazione contro le discriminazioni.

Incontro con gli autori a Ceriano Laghetto

Nel pomeriggio di sabato, alle 16.45 alla biblioteca di Ceriano Laghetto, è in programma la presentazione del libro “Sei sempre tu” di Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia, organizzata in collaborazione con Agedo Varese. L’incontro affronterà temi legati all’identità di genere, ai percorsi familiari e all’accoglienza.

Aperitivo Rainbow e stand informativi

Alle 17.30 del 16 maggio la Cascina della Vigna di Saronno ospiterà l’“Aperitivo Rainbow”, momento conviviale aperto alla cittadinanza. Dalle 18 il cortile di Casa Morandi accoglierà invece stand informativi di associazioni e cooperative impegnate sui temi sociali e dell’inclusione.

Mostra, documentario e drag queen

Semre sabato alle 19 alla Sala Nevera saranno inaugurate due iniziative culturali. La prima è la mostra dedicata alle bandiere LGBTQIA+, curata dall’associazione Il Tassello. In contemporanea verrà presentato il documentario “Abbracciami e sentirai lo stesso calore”, con la partecipazione di Agedo Varese.

La serata di sabato si concluderà dalle 20.30 con il “Saronno Ciulatalk” nel cortile di Casa Morandi: incontri, quiz, momenti di spettacolo e performance drag con la partecipazione di Phoebe, a cura del collettivo Giargiame.

Domenica 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il programma si chiuderà alle 21 allo Spazio Giovani Be Net 2 con la proiezione di un film LGBTQIA+ organizzata dall’associazione Il Tassello.