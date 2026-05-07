“Occhi da libellula”: idee e visioni per il futuro al TEDxSaronno 2026

Torna TEDxSaronno, giunto alla sua terza edizione, con un tema che invita a cambiare prospettiva: “Occhi da libellula. Vedere oltre per costruire il futuro”. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta, dalle 14 alle 19.

Un evento che si propone ancora una volta come spazio di idee, confronto e ispirazione, portando sul palco voci diverse unite da un filo comune: raccontare il presente per immaginare il futuro.

“Occhi da libellula” per leggere la complessità

Il tema scelto per questa edizione prende spunto dalla capacità visiva della libellula, che osserva il mondo da migliaia di sfaccettature. Una metafora potente per interpretare una realtà sempre più complessa (nell’immagine un dettaglio del manifesto di TEDxSaronno 2026).

“Occhi da libellula” diventa così un invito ad ampliare lo sguardo, a superare visioni lineari e a cogliere connessioni tra ambiti diversi: dalla scienza all’arte, dall’impresa all’ambiente, fino alla dimensione sociale e comunitaria.

Ogni speaker porterà sul palco una prospettiva differente, contribuendo a costruire un mosaico di idee e possibilità.

Un progetto che cresce

TEDxSaronno arriva alla sua terza edizione dopo due appuntamenti che hanno già coinvolto il territorio con grande partecipazione. Alla base c’è un lavoro lungo mesi, fatto di preparazione, prove e collaborazione.

A guidare il progetto sono Stefania Bianco e Luca Signori, rispettivamente founder e co-founder, affiancati da un team di professionisti e volontari impegnati in ogni aspetto organizzativo, dalla comunicazione alla produzione.

Dietro le quinte: team e coach

Accanto agli organizzatori, un gruppo di coach accompagna gli speaker nella costruzione dei talk, curando contenuti e narrazione. Un lavoro spesso invisibile, ma fondamentale per la qualità dell’evento.

Un contributo che si aggiunge a quello dei numerosi partner che sostengono l’iniziativa, insieme al patrocinio del Comune di Saronno e ai media partner, tra i quali anche Varesenews.

Gli organizzatori a La Materia del Giorno

Stefania Bianco e Luca Signori ci racconteranno tutto sulla terza edizione di TEDxSaronno nella puntata della rubrica “La Materia del Giorno” di mercoledì 20 maggio, alle 16, in diretta su VareseNews e sui canali social del giornale.

I biglietti per TEDxSaronno 2026 sono già disponibili online.