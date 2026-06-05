Musica e stelle a Varese: torna la “Cena in Osservatorio” con il quartetto Ghedini

Una nuova serata all’insegna della scienza, della buona cucina e delle grandi melodie è in programma sul massiccio varesino per mercoledì 10 giugno 2026. L’Osservatorio Astronomico “Schiaparelli” di Campo dei Fiori aprirà infatti le sue porte per un altro appuntamento della rassegna “Cena in Osservatorio”. L’iniziativa propone un connubio affascinante tra l’esplorazione del cosmo e l’espressione artistica, una formula che in passato ha sempre riscosso un ottimo successo tra il pubblico.

Il programma della serata e il menu

L’appuntamento inizierà ufficialmente alle ore 20:30 con il ritrovo dei partecipanti direttamente nel piazzale della struttura. Successivamente, dalle 20:45 alle 21:45, verrà servita la cena curata dall’Osteria Irma di Campo dei Fiori. Il menu della serata prevede un antipasto misto composto da salumi, formaggi e un tortino di sfoglia. Come piatto principale verranno serviti gli spätzle della tradizione con salmerino di montagna affumicato, seguiti da crostata, caffè, acqua e vino.

Il concerto dagli archi al pop

Dalle 21:45 alle 22:30 i riflettori si sposteranno sulla proposta musicale del quartetto Ghedini, una formazione d’archi composta da viola, violino e violoncello. Lo spettacolo, intitolato “Da Mozart ai Beatles”, metterà in dialogo le emozioni della musica classica con i grandi successi storici del pop contemporaneo. «L’unione tra musica o qualsiasi altra Arte e Astronomia è affascinante – spiegano gli organizzatori – ed il quartetto d’archi ci farà vivere le emozioni della musica classica e contemporanea».

L’osservazione guidata e i dettagli utili

La parte finale della manifestazione, in programma dalle 22:15 alle 23:15, sarà interamente dedicata alla scienza, con la visita guidata alla grande cupola e l’osservazione astronomica del cielo estivo attraverso i telescopi. Il costo complessivo dell’evento, che include sia la cena sia le attività, è di 50 euro per il biglietto intero e di 40 euro per il ridotto (riservato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni). I biglietti devono essere acquistati in anticipo direttamente sulla pagina web ufficiale della struttura.

Dato che l’Osservatorio si trova a un’altezza di 1230 metri e che le temperature in vetta sono solitamente inferiori di circa 5-6 gradi rispetto alla città, gli organizzatori raccomandano di portare abiti caldi invernali e una torcia per illuminare la strada dal parcheggio. Gli automobilisti potranno posteggiare nel piazzale situato a 300 metri oltre il cancello della Cittadella. In caso di maltempo, l’intera serata verrà rinviata a mercoledì 17 giugno con gli stessi orari.