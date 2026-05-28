Una serata per gli appassionati di Pokémon alla biblioteca di Ternate

La Biblioteca di Ternate dedica una serata speciale al mondo dei Pokémon, con un incontro pensato per bambini, ragazzi e appassionati che desiderano imparare, giocare e scambiare carte in un clima accogliente e divertente. Accanto alle attività dedicate al gioco di carte, sarà presente anche Cristal con un laboratorio di disegno manga, dove i partecipanti potranno divertirsi a trasformare i Pokémon in personaggi umani in stile manga.

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno alle 20.30 e si terrà alla Villa Leonardi, in Piazza Libertà a Ternate. A guidare l’attività saranno: Lorenzo Mario De Santis, giocatore esperto che accompagnerà i partecipanti nella scoperta delle regole del gioco di carte collezionabili, con spiegazioni chiare, prove pratiche e un momento dedicato allo scambio e Cristal, che condurrà il laboratorio di disegno manga.

L’evento è gratuito e fa parte dell’iniziativa “Condividi il sapere”, che invita a mettere in circolo competenze e curiosità: insegna ciò che sai, impara ciò che non sai. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per iscriversi è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 3783071335, oppure compilare il modulo online.

Un’occasione per avvicinarsi al gioco, conoscere altri appassionati, liberare la creatività con il disegno e vivere la biblioteca come luogo di incontro, scoperta e divertimento.