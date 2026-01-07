Sai fare qualcosa e vorresti insegnarlo? La biblioteca di Ternate cerca te
La biblioteca è alla ricerca di persone che vogliono mettersi in gioco, per trasformare i propri spazi in luoghi dove chiunque possa insegnare e imparare allo stesso tempo
La Biblioteca di Ternate lancia il progetto Condividi ciò che sai, impara ciò che non sai: un’iniziativa pensata per coinvolgere persone di tutte le età con voglia di mettersi in gioco e che abbiano da proporre attività, laboratori e incontri gratuiti per trasmettere agli altri le proprie passioni e scoprire quelle degli altri.
Che si tratti di arte, cucina, musica, lingue, giardinaggio, tecnologia, giochi, letture o qualsiasi altra competenza, la biblioteca vuole diventare uno spazio vivo e aperto, dove chiunque possa insegnare e imparare allo stesso tempo. L’iniziativa nasce per valorizzare i talenti della comunità e trasformare la biblioteca in un luogo di incontro, crescita e scambio.
Chiunque può proporre un’attività, non servono titoli o esperienze professionali: basta la voglia di condividere ciò che si ama. I laboratori potranno essere rivolti a bambini, ragazzi, adulti o a un pubblico misto, e potranno avere durate diverse, da un’ora a incontri più lunghi, a seconda della proposta.
Come partecipare
Per chi desidera proporre un’attività, la biblioteca ha predisposto un modulo online da compilare a questo link. Oppure, è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 3783071335. La biblioteca ricontatterà al più presto per definire insieme tempi, modalità e calendario degli incontri.
«Con questa iniziativa – commentano gli organizzatori – la Biblioteca di Ternate conferma la sua vocazione di luogo aperto, inclusivo e dinamico, capace di evolversi grazie al contributo diretto delle persone. Chiunque abbia un talento da condividere (piccolo o grande che sia) è invitato a farsi avanti. Perché, come ricorda il titolo dell’iniziativa, ognuno ha qualcosa da insegnare e qualcosa da imparare».
