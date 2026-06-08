A Caldè un fine settimana in musica con “Dolce Harmonia”. Ospite anche Vince Tempera

Il 12, 13 e il 14 giugno il pittoresco borgo torna a riempirsi di note e colori. Per il secondo anno consecutivo prende vita il festival dedicato alla musica con ospiti e generi diversi

Il 12, 13 e il 14 giugno il pittoresco borgo di Caldè (Castelveccana) tornerà a riempirsi di note e colori. Per il secondo anno consecutivo prende vita il festival Dolce Harmonia, un evento fortemente voluto e sostenuto dal sindaco Maurizio Spozio e dall’intera giunta comunale. Quella di quest’anno si preannuncia come un’edizione davvero speciale, capace di trasformare il Comune di Castelveccana in un crocevia di generi musicali, grandi ospiti e contaminazioni artistiche. Il palco del festival ospiterà due figure di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale, pronte a regalare esibizioni indimenticabili.

Sabato 13 Giugno: La magia del Maestro Vince Tempera

La prima serata vedrà come ospite d’eccezione il Maestro Vince Tempera. Volto storico della musica italiana, Tempera è stato direttore d’orchestra per il Festival di Sanremo, oltre che talent scout e produttore di successo. Il suo nome è indissolubilmente legato a musiche che hanno fatto la storia della televisione e del cinema: dalle indimenticabili sigle di cartoni animati (tra cui Ufo Robot) fino alle celebri colonne sonore della saga di Fantozzi. A Dolce Harmonia, il Maestro si esibirà al pianoforte accompagnato da un quartetto d’archi, guidando il pubblico in un viaggio suggestivo e narrato attraverso le musiche da Oscar dei più grandi compositori italiani.

Domenica 14 Giugno: Il talento puro di Filippo Bertipaglia

Domenica sarà il turno del virtuosismo strumentale di Filippo Bertipaglia. Chitarrista dal talento cristallino, diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica al Conservatorio “A. Buzzolla” e in chitarra moderna al CPM di Milano, Bertipaglia vanta un curriculum di assoluto prestigio. Vanta collaborazioni con il pluripremiato produttore Corrado Rustici (con brani in uscita a gennaio 2026 per Universal), e ha diviso il palco o suonato per artisti del calibro di Ian Paice (Deep Purple), Eugenio Finardi e Caparezza. Attivo anche in grandi produzioni teatrali (Sister Act, Spring Awakening) e nell’alta moda, porterà a Caldè una performance solista di altissimo livello.

Un connubio tra Suoni e Colori

Il festival non si limiterà a esplorare l’universo musicale – spaziando agilmente tra folk, pop, country, rock, jazz, bossa nova, classica e world music – ma celebrerà l’arte a tuttotondo. Nella giornata di sabato 13 giugno, la location ospiterà una raffinata fusione con le arti visive: faranno da cornice all’evento le opere pittoriche di Luciana Palazzo e le creazioni fotografiche di Nadia Bonora. Due artiste di grande caratura che hanno già esposto i loro lavori in cornici prestigiose come Roma, Brera (Milano), Firenze e Parigi.

Il Programma Completo (13 – 14 Giugno)

Di seguito la scaletta della due giorni, con gli artisti in ordine di apparizione e un’anticipazione delle atmosfere che porteranno sul palco di Caldè.

Sabato 13 Giugno

16:30 | The Valley (Country Rock & Blues): Un viaggio caldo e vibrante tra le radici della musica americana, per un set di apertura carico di energia e nostalgia.

17:10 | The Philians (Pop/Rock): Un mix accattivante che pesca tra grandi classici internazionali, con groove e una freschezza irresistibile.

18:00 | VERSUS (Rock): Pura scarica di adrenalina, con grandi inni rock riproposti con grinta e forte impatto sonoro.

19:00 | Simona & Paolo (Jazz): Un’oasi di eleganza raffinata; il duo trasporterà il pubblico in atmosfere da jazz club con interpretazioni di gran classe.

20:00 | Awen KP MS (Pop – rock acustico): Note intime e testi riflessivi, per una performance acustica capace di creare una connessione sincera ed emozionale.

22:40 | Araldyca (Folk): Un tuffo in sonorità antiche ed evocative. La band guiderà gli spettatori attraverso racconti popolari e melodie senza tempo.

23:40 | LAVORINCORSO (Cantautorato italiano folk): Chiusura di giornata perfetta, unendo l’intensità della poesia cantautorale a ritmi incalzanti che invitano a cantare tutti insieme.

Domenica 14 Giugno

17:00 | Federico Orlando (Folk, cantautorato): Una narrazione autentica dove parole e chitarra si intrecciano per raccontare vissuti profondi.

17:30 | Federico (World music): Un’esplorazione sonora senza confini, un affascinante viaggio che abbraccia culture e influenze da ogni parte del globo.

18:30 | The Gambellas and MattiaB (Rock acustico): I grandi classici spogliati e rivestiti di sonorità acustiche, garantendo armonie vocali coinvolgenti e un’atmosfera brillante.

19:30 | Como el coche (Rock sperimentale): Sonorità eclettiche e audaci per chi ama lasciarsi sorprendere da arrangiamenti imprevedibili e riletture del tutto originali.

20:30 | Trio Selene (Pop – country – classico): Un incrocio delicato e suggestivo di generi, dove tradizione e melodia pura si fondono con spiccata sensibilità.

21:25 | Filippo Bertipaglia (Instrumental): Un’immersione totale nel virtuosismo chitarristico, in cui una tecnica impeccabile incontra un groove e un’emotività ipnotici.

22:35 | Zack South Band (Southern rock): Riff polverosi, chitarre ruggenti e ritmi trascinanti; un potente e muscolare omaggio agli stati del Sud.

23:25 | Nobels (Blues / R&B): Il degno finale per salutare il festival. Un’esplosione di anima black, perfetta per chiudere l’evento ballando sulle note del miglior R&B e blues.

Venerdì 12 Giugno

L’evento aprirà con un nuovo avvio e con l’introduzione della prima serata con il cinema all’aperto e la produzione del Lakes Noir International Film festival nella serata di venerdì 12 giugno alle ore 20:30 con il film pluripremiato a Berlino, Vancouver, New york e Montreal “I’M NOT A KILLER… I’M A GAMER”, che tratta temi attuali legati alle ombre della rete con tutte le trappole digitali e legate al cyberbullismo.