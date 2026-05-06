Corso Accompagnatori Cicloturistici Sportivi a Varese: date, programma e come partecipare

Trasformare la passione per la bicicletta in una professione. È questo l’obiettivo del Corso Nazionale Accompagnatori Cicloturistici Sportivi, in programma a Varese il 15, 16 e 17 maggio 2026, promosso dall’Accademia Nazionale del Ciclismo, punto di riferimento in Italia e in Europa nella formazione legata al mondo delle due ruote.

Dal 1996, l’Accademia è la prima scuola di formazione nel settore ciclistico a livello europeo e, oggi, rappresenta una realtà consolidata anche come Tour Operator e Agenzia di Viaggi, offrendo sbocchi lavorativi concreti sia in Italia che all’estero.

Un corso per diventare accompagnatore cicloturistico sportivo

Il corso di Varese si rivolge a appassionati, sportivi e operatori del settore che vogliono acquisire competenze professionali per lavorare come accompagnatori cicloturistici sportivi certificati. Una figura sempre più richiesta, soprattutto in territori come quello varesino, dove il cicloturismo è in costante crescita.

Grazie a un’esperienza costruita su migliaia di iscritti e centinaia di corsi organizzati ogni anno, l’Accademia Nazionale del Ciclismo si conferma una delle realtà più autorevoli nella formazione tecnica e professionale legata alla bicicletta.

Programma completo tra teoria e pratica

Il percorso formativo è strutturato per offrire una preparazione completa, alternando lezioni in aula e attività sul campo. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire:

Tecniche di guida avanzata , dalla gestione delle discese alle curve, fino al superamento di ostacoli naturali

, dalla gestione delle discese alle curve, fino al superamento di ostacoli naturali Salite e traiettorie , per migliorare efficienza e sicurezza

, per migliorare efficienza e sicurezza Meccanica della bicicletta , con focus su manutenzione, set-up e gestione degli imprevisti

, con focus su manutenzione, set-up e gestione degli imprevisti Sicurezza e gestione delle emergenze , anche in situazioni critiche come guasti o rotture

, anche in situazioni critiche come guasti o rotture Nutrizione sportiva , per sostenere la performance e il benessere

, per sostenere la performance e il benessere Topografia e orientamento, con utilizzo di mappe, bussola e GPS

Dalla passione al lavoro: le opportunità

Uno degli aspetti distintivi del corso è l’attenzione alla dimensione professionale. I partecipanti approfondiranno infatti:

gestione dei gruppi cicloturistici

organizzazione e pianificazione delle attività

strategie di promozione

aspetti fiscali e assicurativi

collaborazioni con tour operator e strutture locali

Grazie al ruolo dell’Accademia come agenzia di viaggi, si aprono concrete possibilità di inserimento lavorativo, con opportunità di collaborazione in tutta Italia e anche all’estero.

Varese, territorio ideale per il cicloturismo

La scelta di Varese come sede del corso non è casuale. Il territorio, con i suoi laghi, le piste ciclabili e i percorsi immersi nel verde, rappresenta una palestra naturale perfetta per chi vuole intraprendere una carriera nel cicloturismo.

Un’occasione, quindi, non solo per formarsi, ma anche per entrare in contatto con un contesto in forte sviluppo, dove la mobilità sostenibile e il turismo lento stanno assumendo un ruolo sempre più centrale.

Come partecipare

Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Sede logistica del corso (sala riunioni e deposito bici) presso l’Hotel Ungheria.

Un’esperienza formativa completa, pensata per chi vuole fare un passo in più: non solo pedalare, ma costruire un futuro professionale nel mondo della bicicletta.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0255211039 o scrivere a segreteria@scuoladimtb.eu