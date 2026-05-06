Corso Accompagnatori Cicloturistici Sportivi a Varese: date, programma e come partecipare
Dal 15 al 17 maggio il corso nazionale a Varese. Un’opportunità professionale nel cicloturismo
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Trasformare la passione per la bicicletta in una professione. È questo l’obiettivo del Corso Nazionale Accompagnatori Cicloturistici Sportivi, in programma a Varese il 15, 16 e 17 maggio 2026, promosso dall’Accademia Nazionale del Ciclismo, punto di riferimento in Italia e in Europa nella formazione legata al mondo delle due ruote.
Dal 1996, l’Accademia è la prima scuola di formazione nel settore ciclistico a livello europeo e, oggi, rappresenta una realtà consolidata anche come Tour Operator e Agenzia di Viaggi, offrendo sbocchi lavorativi concreti sia in Italia che all’estero.
Un corso per diventare accompagnatore cicloturistico sportivo
Il corso di Varese si rivolge a appassionati, sportivi e operatori del settore che vogliono acquisire competenze professionali per lavorare come accompagnatori cicloturistici sportivi certificati. Una figura sempre più richiesta, soprattutto in territori come quello varesino, dove il cicloturismo è in costante crescita.
Grazie a un’esperienza costruita su migliaia di iscritti e centinaia di corsi organizzati ogni anno, l’Accademia Nazionale del Ciclismo si conferma una delle realtà più autorevoli nella formazione tecnica e professionale legata alla bicicletta.
Programma completo tra teoria e pratica
Il percorso formativo è strutturato per offrire una preparazione completa, alternando lezioni in aula e attività sul campo. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire:
- Tecniche di guida avanzata, dalla gestione delle discese alle curve, fino al superamento di ostacoli naturali
- Salite e traiettorie, per migliorare efficienza e sicurezza
- Meccanica della bicicletta, con focus su manutenzione, set-up e gestione degli imprevisti
- Sicurezza e gestione delle emergenze, anche in situazioni critiche come guasti o rotture
- Nutrizione sportiva, per sostenere la performance e il benessere
- Topografia e orientamento, con utilizzo di mappe, bussola e GPS
Dalla passione al lavoro: le opportunità
Uno degli aspetti distintivi del corso è l’attenzione alla dimensione professionale. I partecipanti approfondiranno infatti:
- gestione dei gruppi cicloturistici
- organizzazione e pianificazione delle attività
- strategie di promozione
- aspetti fiscali e assicurativi
- collaborazioni con tour operator e strutture locali
Grazie al ruolo dell’Accademia come agenzia di viaggi, si aprono concrete possibilità di inserimento lavorativo, con opportunità di collaborazione in tutta Italia e anche all’estero.
Varese, territorio ideale per il cicloturismo
La scelta di Varese come sede del corso non è casuale. Il territorio, con i suoi laghi, le piste ciclabili e i percorsi immersi nel verde, rappresenta una palestra naturale perfetta per chi vuole intraprendere una carriera nel cicloturismo.
Un’occasione, quindi, non solo per formarsi, ma anche per entrare in contatto con un contesto in forte sviluppo, dove la mobilità sostenibile e il turismo lento stanno assumendo un ruolo sempre più centrale.
Come partecipare
Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Sede logistica del corso (sala riunioni e deposito bici) presso l’Hotel Ungheria.
Un’esperienza formativa completa, pensata per chi vuole fare un passo in più: non solo pedalare, ma costruire un futuro professionale nel mondo della bicicletta.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0255211039 o scrivere a segreteria@scuoladimtb.eu